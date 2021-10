Serie C, Girone C - La Turris spazza via il Latina: al Liguori è tris dei Corallini

Ancora una vittoria, la terza consecutiva, per la squadra di Bruno Caneo: gli uomini di Di Donato non riescono a resistere alle offensive biancorosse

Accantonato il successo di Catania nell'infrasettimanale, la Turris di Bruno Caneo va a caccia del risultato pieno anche all'Amerigo Liguori. A Torre del Greco arriva una squadra scottata per un recente ko con la Juve Stabia: il Latina di Daniele Di Donato è intenzionato a imporsi in Campania.

La partenza è sprint per la formazione corallina che prova a creare grattacapi alla retroguardia nerazzurra fin dall'inizio. Al 5' Franco invita Di Nunzio al tocco aereo, il difensore pesca Santaniello che si divora una buona opportunità con un colpo di testa largo. Al 15' Ghislandi e Franco mettono in difficoltà Cardinali, risponde presente l'estremo difensore ospite che allontana la minaccia. Al 18' si affaccia in avanti il Latina con un tentativo di Tessiore deviato da Varutti sull'esterno della rete. Al 21' la traversa nega la gioia a Franco, ma tre minuti più tardi Giannone approfitta di un cross interessante per il tap-in vincente. I biancorossi giocano sulle ali dell'entusiasmo e raddoppiano con una punizione magistrale di Tascone. Nel finale di primo tempo, il palo si oppone alla giocata morbida di Giannone.

Più determinato e voglioso il gruppo nerazzurro al rientro in campo. Rosseti sfiora subito la rete a porta sguarnita, al 48' Carletti imita il collega e fallisce una potenziale palla-gol. Al 53' Nicolao accorcia nel punteggio con un calcio piazzato trasformato e che si infila alle spalle di Perina. I biancorossi, dopo un inizio di secondo tempo complicato, riprendono a giocare e calano il tris con Leonetti. Cardinali, con qualche intervento importante, si immola al possibile poker avversario. Gli uomini di Di Donato tentano di riportarsi in zona offensiva, l'undici di Caneo - con qualche modifica apportata - chiude i varchi e non concede spazio. Nella parte conclusiva della sfida, Perina neutralizza Rosseti dagli undici metri.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Ghislandi, Franco, Tascone (90' Finardi), Varutti (65' Loreto); Giannone (81' Longo), Santaniello (81' Sartore), Leonetti (65' Bordo). A disposizione: Abagnale, Zanoni, Lorenzini, Giofré, Iglio, D'Oriano, Pavone. Allenatore: Caneo

Latina (4-3-3): Cardinali; De Santis, Giorgini (71' Rossi), Esposito, Nicolao (85' Jefferson); Tessiore, Amadio, Barberini (66' Marcucci); Di Livio (46' Teraschi), Carletti (71' Sane), Rosseti. A disposizione: Alonzi, Ercolano, Spinozzi, Celli, Mascia, Atiagli. Allenatore: Di Donato

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Marcatori: 24' Giannone (T), 34' Tascone (T), 53' Nicolao (L), 59' Leonetti (T)

Ammoniti: Manzi, Di Nunzio, Esempio, Perina, Longo (T)