Serie C/Girone C - Derby show al Liguori, pari tra Turris e Juve Stabia: Maniero stoico, Caldore risponde

Un derby atteso alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia. Una Turris rinnovata nella guida tecnica con Gaetano Fontana che ha ereditato la panchina biancorossa: i Corallini, archiviata una prima parte di stagione horror, sono chiamati al riscatto. Davanti però c’è la Juve Stabia di Leonardo Colucci, consapevole dei propri mezzi e protagonista di un cammino importante finora. Maniero stringe i denti e trova un posto nell’undici di partenza, out Giannone, Santaniello e Leonetti. Dall’altra parte, invece, i gialloblè si affidano a Guarracino, Zigoni e Pandolfi.

Il primo squillo offensivo è un colpo di testa di Maniero su traversone di Ercolano al 4’, l’incornata non è precisa e termina alta sopra la traversa. Replica Pandolfi al 12’ con un tiro ad incrociare da posizione defilata, la sfera termina a lato di poco. Al quarto d’ora Ardizzone chiama in causa Barosi, poi è Stampete a sciupare una buona opportunità a meta frazione. Sale l’intensità della formazione locale e al 27’ si sviluppa una nuova occasione. Pennellata di Haoudi per Ardizzone che non riesce ad impattare, segue nuovamente una chance per Stampete che spreca a tu per tu con Barosi. Trascorsa la mezz’ora, Guarracino vince il duello con Franco e impegna Perina nella parata. Al 33’, su un cross dalla trequarti, Pandolfi gira di testa e spedisce sul fondo. Sul ribaltamento, Ardizzone spaventa il reparto arretrato ospite con un rasoterra. Nel finale di frazione Altobelli anticipa Barosi e salva sullo stacco di Di Nunzio. Il portiere gialloblè neutralizza in qualche modo il siluro di Franco da fuori area.

Mossa tattica di Fontana ad avvio ripresa, fuori Stampete e Gallo in campo. Haoudi si alza nel tridente e, dopo un traversone dalla destra di Ercolano, raccoglie mettendo di nuovo al centro: la palla arriva a Maniero che, in acrobazia, firma il vantaggio. La gioia corallina dura pochi minuti perché Caldore, su un calcio piazzato di Berardocco, svetta e brucia Perina: 1-1 al Liguori. Al 66’ Maniero si esibisce in un nuovo colpo di testa, Barosi risponde e si oppone. Al 68’ Mignanelli si mette in evidenza con l’incursione in area e con una conclusione in diagonale che attraversa l’area. Il ritmo della partita si abbassa, al 77’ però Maniero cerca la gioia da zona defilata: la sfera finisce sul fondo. Nella parte finale della gara si registra solo l’occasione creata da D’Agostino, al triplice fischio la Turris e la Juve Stabia si dividono la posta in palio allo Stadio Liguori. Punto più utile alle Vespe, in attesa del prossimo appuntamento col Monterosi. Per i biancorossi è già tempo di pensare alla trasferta di Taranto.

Il tabellino

Turris (4-3-3): Perina; Boccia, Di Nunzio, Frascatore, Vitiello; Ardizzone (80’ Acquadro), Franco, Haoudi (89’ Zampa); Stampete (46’ Gallo), Maniero (91’ Longo), Ercolano. A disposizione: Donini, Fasolino, Nocerino, Invernizzi, Aquino, Finardi. Allenatore: Fontana

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Altobelli, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco, Ricci (88’ Gerbo); Guarracino (84’ Bentivegna), Zigoni (62’ Santos), Pandolfi (62’ D’Agostino). A disposizione: Russo, Maresca, Dell'Orfanello, Carbone, Maselli, Ciniglia, Silipo, Erradi, Picardi, Vimercati, Peluso. Allenatore: Colucci

Arbitro: Claudio Petrella di Viterbo

Marcatori: 48’ Maniero (T), 51’ Caldore (JS)

Ammoniti: Boccia, Maniero, Fontana dalla panchina, Franco, Ercolano (T), Scaccabarozzi, Mignanelli, Pandolfi (JS)