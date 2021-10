Serie C/Girone C - Turris-Juve Stabia 2-1: Eusepi accorcia le distanze

Girone C

70' - La Turris torna a riversarsi in avanti, la squadra di Caneo vuole tenere i ragazzi di Sottili lontani dall'area di rigore.

68' - GOL JUVE STABIA! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Panico non calcia nel migliore dei modi ed Eusepi di testa insacca.

66' - La Juve Stabia spreca una buona opportunità da calcio piazzato.

60' - Gioca sulle ali dell'entusiasmo la squadra di Caneo, tramortiti i ragazzi di Sottili che non riescono a trovare un varco vincente.

58' - GOL TURRIS! È un giocatore di categoria superiore. Spaventoso Giannone che riceve dal subentrato Loreto e fa partire un mancino imprendibile all'incrocio. Il capitano è sugli scudi dopo un primo tempo non esaltante.

57' - Primo cambio per la Turris: fuori Santaniello, entra Loreto.

55' - Primo ammonito per gli ospiti: è Davì.

53' - Turris vicinissima al raddoppio. Leonetti apre per Varutti, il laterale chiude il triangolo e il numero 11 calcia forte: la sfera termina sul fondo.

51' - GOL TURRIS! Non poteva non sbloccarla lui, il capitano: Giannone! Il numero 10 riceve da Finardi, carica il destro da posizione defilata e batte Sarri.

50' - Ammonito Caneo per proteste.

49' - Botta sicura di Leonetti dopo una discesa di Bordo, la palla viene respinta dalla difesa: proteste per un tocco di braccio di Cinaglia, l'arbitro non segnala irregolarità.

48' - Risponde Stoppa con una conclusione che non inquadra lo specchio.

47' - Il primo affondo del secondo tempo è un colpo di testa di Giannone bloccato da Sarri.

46' - Riprende la sfida, le due squadre non apportano modifiche agli undici di partenza.

18.18 - Poche occasioni in questo primo tempo a Torre del Greco, regna la stabilità nel risultato.

45'+2' - Termina 0-0 il primo tempo del Liguori!

45' - Saranno due i minuti di recupero!

41' - Proteste della Turris per un possibile tocco di braccio di Donati in area di rigore, il direttore di gara fa proseguire.

38' - Ancora un errore dei padroni di casa in uscita, Stoppa ruba la sfera e si invola verso la porta: passaggio per Panico, l'ala viene interrotta dal provvidenziale recupero di Manzi.

36' - Secondo ammonito per la Turris, giallo anche per Tascone: fallo su Stoppa, l'arbitro sventola il cartellino.

35' - Il dieci gialloblù crossa al centro dalla bandierina, Eusepi colpisce a botta sicura: la difesa chiude e salva Perina.

34' - Accelerazione di Stoppa sulla destra, il servizio a rimorchio per Panico è errato. Tocca poi a Bentivegna sfiorare una buona occasione con un destro respinto in angolo dalla difesa.

33' - Manovre tutt'altro che fluide su entrambi i fronti, è una partita impostata sulla tattica e il risultato resta inchiodato.

31' - C'è anche Giannone nel match, sinistro velleitario che non crea problemi al guardiano di Sottili.

30' - Sarri neutralizza l'idea di Tascone dai venticinque metri. Alla mezz'ora domina l'equilibrio a Torre del Greco!

28' - Bentivegna altruista, serve Panico sulla corsia sinistra: l'esterno si accentra e tenta un destro potente, la traiettoria è fuori misura.

25' - Scaccabarozzi calcia dalla lunga distanza, Perina vola: il pallone termina poco distante dall'incrocio.

24' - Risponde Bordo, tra i più attivi della Turris: la conclusione, complice una deviazione, finisce fuori. Dagli sviluppi, la manovra locale è costante e si chiude con un destro di Esempio poco pretenzioso.

23' - Super Perina su Eusepi. Ripartenza veloce delle Vespe con Panico che serve il numero 9, l'attaccante carica il destro ma trova le mani dell'estremo difensore. Sulla ribattuta, Panico fallisce il tap-in.

20' - Rizzo cambia gioco dalle parti di Panico, il fantasista cerca la botta di prima intenzione: Esempio ancora attento nella respinta.

18' - Azione prolungata della Juve Stabia dopo un'uscita maldestra di Tascone. Eusepi scodella al centro, Rizzo raccoglie e serve Bentivegna che prova un traversone terminato tra le braccia di Perina.

16' - Persiste l'equilibrio allo Stadio Liguori, ancora Bordo si affaccia in avanti con una conclusione larghissima.

14' - Destro di Bordo dalla distanza, Sarri blocca senza problemi.

13' - Bentivegna entra in area di rigore, Esempio si allunga e si rifugia in angolo. Dalla battuta successiva, Stoppa libera un destro che si spegne di poco fuori.

12' - Lorenzini prodigioso in chiusura su Panico. Dagli sviluppi del corner, Donati non trova lo specchio di Perina.

11' - Taglio di Leonetti sul primo palo, Tascone lo trova e la conclusione del numero 11 non è precisa: l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.

10' - Sventagliata di Giannone, Varutti riesce a tenere in campo il pallone e lo affida a Leonetti: rientra bene il pacchetto arretrato di Sottili.

9' - Non cambia il canovaccio, errori di misura e poco altro in questi primi dieci giri di cronometro. È ancora 0-0 al Liguori.

7' - Lancio di Manzi ad innescare Leonetti, ritrovato dopo lo stop degli ultimi giorni: Sarri blocca. Sul ribaltamento di fronte brutta entrata di Bordo su Davì e cartellino giallo per il centrocampista di Caneo.

6' - Prosegue la fase di studio tra le due formazioni, finora tanti errori in fase di impostazione.

4' - Tiene il possesso la Juve Stabia in queste prime battute, la Turris respinge con la solidità difensiva.

3' - Si rialza Tascone, è in grado di proseguire.

2' - Primo tentativo di affondo per i biancorossi, Davì è costretto a spendere il primo fallo. A terra Tascone per una botta al volto.

1' - Inizia il match. La Turris muoverà la sfera dalla destra alla sinistra, Juve Stabia in tenuta gialloblé e alla battuta del calcio d'avvio.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Bordo, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello (57' Loreto), Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Zanoni, Giofré, Iglio, Palmucci, D'Oriano, Longo, Pavone, Sartore. Allenatore: Bruno Caneo

Juve Stabia (4-3-3): Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia, Rizzo; Davì, Bentivegna, Scaccabarozzi; Stoppa, Eusepi, Panico. A disposizione: Pozzer, Russo, Caldore, Esposito, Todisco, Troest, Guarracino, Della Pietra, Lipari, Berardocco, Evacuo. Allenatore: Stefano Sottili

Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate

Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Veronica Martinelli di Seregno

Marcatori: 51' Giannone (T), 58' Giannone (T), 68' Eusepi (JS)

Ammoniti: Bordo, Tascone, Caneo dalla panchina, Giannone (T), Davì (JS)

17.30 - Tutto pronto al Liguori!

17.28 - Squadre che fanno il loro ingresso sul rettangolo verde: pochi minuti al fischio d'inizio.

17.20 - Il confronto tra Turris e Juve Stabia sarà diretto da Claudio Panettella, nativo di Bari e proveniente dalla sezione AIA di Gallarate. Gli assistenti saranno Giorgio Ravera di Lodi e Veronica Martinelli di Seregno. Il Quarto Ufficiale sarà Luca Cherchi di Carbonia.

17.15 - Le squadre rientrano negli spogliatoi, un quarto d'ora al fischio d'inizio della sfida del Liguori.

17.10 - Caneo decide di preservare Ghislandi non al meglio e sceglie Finardi sulla corsia destra. Confermati modulo e uomini per la sfida del Liguori. Gialloblù che non cambiano nulla rispetto alle sensazioni della vigilia, Sottili si affida all'undici migliore.

17.00 - Le formazioni ufficiali del match

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Bordo, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Loreto, Zanoni, Giofré, Iglio, Palmucci, D'Oriano, Longo, Pavone, Sartore. Allenatore: Bruno Caneo

Juve Stabia (4-3-3): Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia, Rizzo; Davì, Bentivegna, Scaccabarozzi; Stoppa, Eusepi, Panico. A disposizione: Pozzer, Russo, Caldore, Esposito, Todisco, Troest, Guarracino, Della Pietra, Lipari, Berardocco, Evacuo. Allenatore: Stefano Sottili

Buon pomeriggio lettori e lettrici di Napolitoday.it e benvenuti alla diretta testuale del derby. Il Girone C di Serie C, giunto al dodicesimo turno, riserva il match tra Turris e Juve Stabia. La squadra di Bruno Caneo, reduce da due sconfitte consecutive, va a caccia del bottino pieno per mantenere il contatto con la parte alta della classifica. I gialloblé di Stefano Sottili, senza il pubblico al seguito a causa dell'ordinanza prefettizia di negare la trasferta ai residenti di Castellammare, cercano conferme dopo l'hurrà interno contro il Messina.