Serie C/Girone C - Il derby va al Giugliano, Turris sconfitta al Liguori: Salvemini ed Oyewale in gol

Derby alla ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C, la Turris di Gaetano Fontana attende il Giugliano di Raffaele Di Napoli. La formazione corallina punta a risalire la classifica mentre il team gialloblù va a caccia della vittoria dopo un periodo trascorso tra sconfitte e pareggi. Vitiello vince il ballottaggio su Boccia, c’è Frascatore con Miceli tra i biancorossi. Franco e Maldonado in mediana, Ercolano e Guida a supporto di Maniero. I Tigrotti rispondono col debutto di Scognamiglio, confermato Poziello con Biasol. Chance per Eyango al posto dello squalificato Gladestony, Sorrentino e Salvemini è la coppia d’attacco. La prima conclusione è di Iglio che prova a sfruttare una disattenzione di Miceli, la sfera si perde alta sopra la traversa. Al 9’ Haoudi fa correre Maniero, Sassi legge in anticipo e neutralizza. Attorno al quarto d’ora di gioco, Franco calcia e Biasiol si oppone: sulla ribattuta, il diagonale di Guida costringe il portiere ospite alla parata in due tempi. A metà frazione sono da registrare numerosi errori in fase di costruzioni e la gara resta bloccata. Alla mezz’ora annullato un gol a Poziello, abile ad insaccare sugli sviluppi di un calcio d’angolo: l’arbitro interviene su segnalazione dell’assistente per fuorigioco. Al 36’ errore di Oyewale, Guida non sfrutta la situazione favorevole e Sassi si rifugia in corner. Poi dubbi su un contatto tra Scognamiglio e Maniero, l’arbitro lascia correre. Al 38’ Sorrentino conclude dalla distanza, la palla va vicino all’incrocio. Nel recupero della frazione iniziale, lo stesso Sorrentino rischia l’autogol nell’intenzione di deviare la battuta di Haoudi dalla bandierina: la traversa salva i gialloblù. Ad avvio ripresa, secondo legno alto colpito dalla Turris su un tiro di Maldonado disinnescato da Sassi. Al 54’ pasticcio tra Scognamiglio e il portiere, Leonetti non riesce a trovare il giusto varco con la porta sguarnita. Dopo una fase di equilibrio e di mancate occasioni, al 72’ Di Dio pesca Salvemini in area che, indisturbato, impatta male. Al 77’ contropiede micidiale del Giugliano, Piovaccari serve Salvemini pronto all’appuntamento col vantaggio: battuto Perina e vantaggio gialloblù. La Turris nel finale va a caccia del pareggio, ma non basta: allo scadere i Tigrotti si prendono il derby allo Stadio Liguori col raddoppio di Oyewale.

Il tabellino

Turris (4-3-3): Perina, Vitiello, Miceli, Frascatore, Contessa (64' Boccia); Franco (82' Longo), Maldonado, Haoudi; Ercolano (64' Giannone), Maniero, Guida (46' Leonetti). A disposizione: Donini, Fasolino, Acquadro, Taugourdeau, Santaniello, Stampete, Invernizzi, Di Nunzio, Finardi. Allenatore: Fontana

Giugliano (3-5-2): Sassi, Scognamiglio, Biasol, Poziello; Di Dio, Ceparano (65' De Rosa), Iglio (82' Rondinella), Eyango (64' Felippe), Oyewale; Sorrentino (74' Piovaccari), Salvemini (82' Basha). A disposizione: Viscovo, Coprean, Zullo, Poziello R., Scanagatta, Ciuferri, Gomez, Nocciolini. Allenatore: Di Napoli.

Arbitro: Luca Angelucci di Foligno

Marcatori: 77' Salvemini (G), 90' Oyewale (G)

Ammoniti: Miceli (T), Ceparano (G), Frascatore (T), Franco (T), Contessa (T), Rondinella (G), Haoudi (T)