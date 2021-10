Serie C/Girone C - Secondo ko consecutivo per la Turris: Fidelis Andria vittoriosa con Venturini

Serie C Girone C

Visita all’ultima in classifica. La Turris di Bruno Caneo, dopo il ko nell’infrasettimanale contro il Campobasso, cerca riscatto sul campo della Fidelis Andria. Biancorossi che vanno a caccia del risultato pieno per confermarsi nella parte alta della classifica. I pugliesi, dal canto loro, vogliono risollevarsi dopo un avvio complicato: appena una vittoria e tre pareggi collezionati, ben sei le sconfitte in dieci gare disputate.

Subito carattere e intraprendenza per la squadra di Ginestra che gestisce la sfera nei minuti iniziali della sfida. Al 7’ arriva il vantaggio per i padroni di casa, Venturini – dal limite sugli sviluppi di un angolo – libera un tiro di controbalzo che supera Perina e sblocca il risultato. I Corallini provano a reagire con un rasoterra di Tascone che si perde sul fondo. Al 18’ la Fidelis Andria sfiora il raddoppio: manovra avvolgente per la compagine locale, soltanto la traversa frena l’esultanza di Tulli. La Turris prova a colpire in ripartenza, ma Santaniello manca l’impatto su assistenza di Ghislandi. L’ex Avellino, qualche secondo più tardi, cerca la girata su traversone di Tascone: la traiettoria è larga. Trascorsa la mezz’ora è ancora la prima punta ospite a girare verso la porta, la parabola è fuori misura. Non succede più nulla, il primo tempo va in archivio sul punteggio di 1-0.

Tegola per i campani al ritorno sul rettangolo verde, Ghislandi si ferma per un problema fisico ed è costretto al cambio dopo uno scontro con Tulli. Al 56' la truppa di Torre del Greco torna in attacco con un tentativo di Varutti, il direttore Di Francesco di Ostia Lido invalida la giocata per posizione di fuorigioco. Al 64' Santaniello ci prova dalla distanza, Dini fa buona guardia e non corre particolari pericoli. Giannone si accende al 73' con una botta potente che non impensierisce l'estremo difensore di Ginestra. All'81' una giocata della boa di Caneo termina lentamente tra le braccia del portiere. L'ultimo sussulto della partita è ad opera di Bordo che non inquadra la parte di campo interessata.

Il tabellino

Fidelis Andria (3-5-2): Dini; Benvenga, Alcibiade, Venturini; Zampano (85' Lacassia), Casoli (83' Nunzella), Bonavolontà (83' Dipinto), Bolognese, Carullo; Bubas (71' Di Noia), Tulli (71' Di Piazza). A disposizione: Vandelli, De Marino, Avvantaggiato, Sabatino, Gaeta, Pelliccia, Alberti. Allenatore: Ginestra

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi (49' Finardi), Tascone (82' Pavone), Bordo, Varutti (66' Loreto); Leonetti (66' Longo), Santaniello, Giannone. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Sartore, Zanoni, Giofré, Palmucci, Iglio. Allenatore: Caneo

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Marcatori: 7’ Venturini (FA)

Ammoniti: Bonavolontà, Benvenga, Ginestra dalla panchina (FA) Santaniello (T)