Serie C/Girone C - Turris-Catanzaro 1-0: Giannone sblocca con l'eurogol

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Turris Calcio

78' - Il Catanzaro protesta per un possibile calcio di rigore, l'arbitro lascia proseguire.

77' - EUROGOL DI GIANNONE! Il capitano detta il passaggio dopo un triangolo con Bordo, controlla e alza un pallonetto con l'esterno sinistro che si infila sul palo lontano.

75' - Cross profondo di Tentardini a cercare un compagno in area, Perina sale in area e fa suo il pallone.

72' - OCCASIONE TURRIS! Franco riceve al limite dagli sviluppi di un angolo e carica un sinistro potente da posizione defilata: sfera fuori.

70' - OCCASIONE CATANZARO! Bastano pochi secondi a Curiale. L'attaccante calcia di destro, Perina respinge.

69' - Termina la partita di Cianci, tocca a Curiale guidare l'attacco ospite.

67' - Cianci prova a coordinarsi al volo, Manzi ostacola l'attaccante. Fase tattica della gara.

65' - Conclusione di Vazquez, deviazione di Lorenzini in angolo.

64' - Incontenibile Calabro in panchina, l'allenatore non è soddisfatto dei suoi.

62' - OCCASIONE TURRIS! Franco prova la conclusione, la difesa si immola. Ancora il centrocampista innesca Varutti che sbaglia il passaggio decisivo.

61' - Loreto preleva Santaniello per la Turris, cambia l'assetto dell'undici locale.

60' - Giannone inventa per Leonetti, Branduani è perfetto in uscita.

59' - Proiezione offensiva del Catanzaro con Tentardini che cerca Cianci, il pacchetto difensivo della Turris si oppone.

58' - Santaniello tenta il destro a giro da fuori area, pallone sul fondo.

56' - Dentro Vazquez e Risolo per il Catanzaro, fuori Carlini e Vandeputte.

55' - OCCASIONE CATANZARO! Colpo di testa di Fazio, Perina blocca in presa alta. Intanto, giallo per Cianci.

53' - OCCASIONE TURRIS! Franco va in progressione, salta un avversario e serve Leonetti. Il numero 11, nell'area piccola, ci prova di sinistro ma la sfera termina sul fondo.

52' - Traversone teso e basso di Tentardini, Lorenzini spazza via il pericolo. Dall'angolo, Fazio prova a calciare a volo senza trovare lo specchio.

49' - Conclusione di Vandeputte, la difesa si immola. Sulla ripartenza, Leonetti fallisce il servizio per Giannone ben posizione al limite.

48' - Il canovaccio non cambia. Errori di misura per le due squadre.

46' - Fischio d'inizio del secondo tempo. Primo cambio per il Catanzaro, fuori Bombagi e dentro Bearzotti. Spazio anche per Finardi al posto di Ghislandi per la Turris.

18.18 - Primo tempo dai due volti. Avvio di grande ritmo e con fiammate costanti da una parte e dall'altra. Nel finale tanta fisicità e continue interruzioni.

45' - L'arbitro non concede minuti di recupero, 0-0 all'intervallo!

43' - Rischia il secondo giallo Vandeputte per fallo su Giannone.

41' - Entrata dura di Franco su Martinelli, ammonito il centrocampista.

40' - OCCASIONE TURRIS! Rasoterra di Esempio dalla distanza, Branduani controlla: la traiettoria esce di poco.

39' - Giallo anche per Gatti per intervento in ritardo su Franco.

38' - Sinistro di Franco ribattuto dalla difesa, Giannone prova ad avventarsi sul campanile ma Gatti fa buona guardia e ostacola il fantasista di casa.

36' - Manzi entra in maniera ruvida sull'avversario, giallo per il difensore corallino.

35' - Staff medico intervenuto per un problema al piede sinistro di Leonetti. A terra anche Ghislandi dopo un contrasto con Bombagi.

33' - Scintille tra Leonetti e l'ammonito Vandeputte, interviene l'arbitro per calmare gli animi.

31' - OCCASIONE TURRIS! Ghislandi crossa profondo, raccoglie Varutti sul lato opposto. L'esterno sinistro sfonda in area e prova a pescare Santaniello che manca il tocco in rete.

30' - Primo giallo sventolato da Marini, Vandeputte atterra Ghislandi e si becca l'ammonizione.

28' - Passaggio di Cianci di prima intenzione nel cuore dell'area, Perina provvidenziale in uscita.

27' - Esito analogo sul versante sinistro con Varutti che lancia tra le braccia di Branduani.

26' - Giannone fa viaggiare Ghislandi sulla destra, traversone basso dell'ex Atalanta: Branduani blocca a terra.

24' - Alla qualità e alla tecnica si aggiunge anche la fisicità. Partita gradevole allo Stadio Liguori.

21' - OCCASIONE CATANZARO! Cianci anticipa Manzi sul primo palo e impatta un cross dalla destra, Perina smanaccia in corner. Dal piazzato, Lorenzini allontana la minaccia creata da Bombagi e Welbeck spara fuori.

20' - Esecuzione non ottimale del capitano, la difesa calabrese non rischia.

19' - Contatto tra Welbeck e Giannone, punizione sulla trequarti biancorossa.

18' - Ottima prova finora del collettivo locale, pochi varchi concessi agli avversari in questa prima parte di match.

15' - OCCASIONE CATANZARO! Filtrante per Verna che entra in area, Perina esce in maniera provvidenziale e il calciatore giallorosso è costretto ad allungarsi la sfera.

14' - Miracolo di Manzi su Cianci, il difensore scivola in area ma toglie il pallone dalla disponibilità del centravanti. Sul versante dei Corallini, botta di Giannone strozzata dal reparto arretrato di Calabro: Branduani blocca.

12' - Cross sbagliato di Santaniello da posizione interessante. Sul fronte opposto, lancio lungo per Cianci che duella con Perina, uscito dai pali. Contrasto aereo e contatto, il direttore di gara segnala fallo in attacco.

11' - OCCASIONE TURRIS! Varutti ruba la sfera sulla sinistra e scodella al centro, Giannone sbaglia il tocco da pochi metri. Errore inconsueto per il dieci.

10' - Grandissima intensità al Liguori, spettacolo ed emozioni raccolte in appena dieci giri di lancette. Sinistro velenoso di Giannone in ripartenza, nessun compagno riesce nella deviazione vincente.

8' - Resta giù Cianci dopo uno scontro con Manzi. L'attaccante può continuare.

7' - OCCASIONE TURRIS! Traversone tagliato di Varutti, Leonetti non arriva al tap-in per pochi centimetri.

6' - Fraseggiano Santaniello e Leonetti, questa volta la retroguardia giallorossa riesce a resistere all'offensiva.

5' - DOPPIA OCCASIONE TURRIS! Esempio sradica il pallone e calcia, Branduani deve rifugiarsi in angolo con affanno. Dal successivo corner, girata di testa di Leonetti alta sul fondo.

4' - DOPPIA OCCASIONE TURRIS! Lancio dalla retrovie di Franco per Leonetti, l'esterno controlla e con un pallonetto manda in tilt il difensore: il numero 11 si coordina e calcia, Branduani chiude lo specchio. Nel prosieguo un tiro-cross di Varutti impegna l'estremo difensore, non perfetto: la sfera termina sul palo. Si salva il Catanzaro.

3' - Risponde la compagine torrese con la circolazione prolungata della sfera, il gioco di Caneo cerca di coinvolgere tutti gli interpreti in campo.

2' - Primo affondo per i calabresi, ottima copertura della difesa campana con Esempio e Varutti attenti.

1' - Inizia la sfida allo Stadio Liguori. Turris in classica tenuta casalinga, maglia bianca con righe giallorosse per il Catanzaro. Cornice di pubblico straordinaria.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi (46' Finardi), Bordo, Franco, Varutti; Giannone, Santaniello (61' Loreto), Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuomo, Zanoni, Di Nunzio, Palmucci, Iglio, Giofrè, Pavone, D'Oriano, Sartore. Allenatore: Bruno Caneo

Catanzaro (3-4-1-2): Bernardini; Martinelli, Fazio, Gatti; Tentardini, Verna, Welbeck, Vandeputte (56' Risolo); Carlini (56' Vazquez); Bombagi (46' Bearzotti), Cianci (69' Curiale). A disposizione: Romagnoli, Nocchi, Bayeye, De Santis, Monterisi, Porcino, Cinelli, Ortisi. Allenatore: Antonio Calabro

Arbitro: Nicolò Marini della sezione di Trieste

Assistenti: Amir Salama di Ostia Lido - Marco Ceolin di Treviso

Quarto Ufficiale: Valerio Maranesi di Ciampino

Marcatori: 77' Giannone (T)

Ammoniti: Manzi, Franco (T), Vandeputte, Gatti, Cianci (C)

- Diramate le formazioni ufficiali della partita. Sciolte le riserve in casa Turris con Ghislandi che strappa la titolarità, Finardi va in panchina. A centrocampo c'è Franco con Bordo, in attacco stringe i denti Santaniello: l'ex Avellino sarà supportato da Giannone e Leonetti. Il Catanzaro si affida al solito scacchiere di riferimento. Nessun dubbio rispetto alla vigilia per mister Calabro che sceglie i migliori uomini. Gatti vince il ballottaggio con De Santis, Carlini alle spalle di Bombagi e Cianci.

- A dirigere l'incontro sarà il signor Nicolò Marini della sezione di Trieste. Gli assistenti saranno Amir Salama di Ostia Lido e Marco Ceolin di Treviso. Il Quarto Ufficiale sarà Valerio Maranesi di Ciampino.

Nessuna vertigine nell'alta classifica. Il posticipo del quattordicesimo turno del Girone C di Serie C propone il confronto tra Turris e Catanzaro. Gli uomini di Bruno Caneo puntano al terzo successo consecutivo, l'obiettivo è avvicinarsi alla zona nobile. I giallorossi di Antonio Calabro mirano all'aggancio della seconda posizione, attualmente in possesso di Palermo e Monopoli. Buon pomeriggio lettori e lettrici di Napolitoday.it e benvenuti alla diretta testuale del match dello Stadio Amerigo Liguori.