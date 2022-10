Serie C/Girone C - Disfatta Turris al Liguori: poker del Catanzaro

Serie C Girone C

La Turris di Pasquale Padalino è chiamata alla ripartenza. Dopo il brusco stop nel derby contro il Giugliano, il gruppo biancorosso attende allo Stadio Amerigo Liguori una delle candidate alla vittoria finale: il Catanzaro di Vincenzo Vivarini.

Avvio tambureggiante nei giri iniziali di lancette, le due squadre provano a battagliare su qualsiasi pallone in zona centrale. Ci prova subito Giannone, la retroguardia ospite regge. Al 9’ Verna cerca la gloria da fuori, ma Perina è attento. Al 12’ Vandeputte supera Boccia e trova la conclusione, l’estremo difensore di casa è miracoloso nella respinta. I padroni di casa faticano a trovare la trama giusta per affondare il colpo e gli ospiti ne approfittano. Al 21’, complice una deviazione sfortunata di Di Nunzio, si sblocca la sfida. Il difensore, nel tentativo di allontanare un traversone dalla sinistra, impatta male e insacca nella sua porta. La Turris non reagisce allo svantaggio e nella seconda parte della frazione crolla sotto i colpi giallorossi. Al 34’ Sounas s'inventa un grande giocata di controbalzo da fuori area, Perina osserva il pallone depositarsi all’angolino. Il Catanzaro preme e al 37’ firma il tris: sugli sviluppi di un angolo, Biasci stacca e incrementa il parziale.

Ad inizio ripresa, i campani cercano di rientrare in partita: è Gallo a scuotere i suoi con una conclusione murata dalla retroguardia avversaria. Al 57’ Maniero, ben servito da Taugourdeau, non calcia bene col sinistro e fa sfumare una chance interessante. Qualche secondo più tardi, disattenzione del pacchetto arretrato di Padalino e Iemmello cala il poker. I Corallini si confermano in difficoltà, Leonetti cerca di accendersi: Fulignati è sul tragitto e nega la gioia all’attaccante. La Turris molla completamente la presa, il Catanzaro gestisce l’ampio vantaggio e rischia relativamente poco. Al triplice fischio, i giallorossi conquistano tre punti pesanti a Torre del Greco mentre i biancorossi certificano le difficoltà del recente periodo.

Il tabellino

Turris (4-3-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Boccia, Invernizzi (75’ Finardi); Acquadro, Taugourdeau (66’ Ercolano), Gallo; Giannone (66’ Longo), Maniero (66’ Haoudi), Leonetti (80’ Stampete). A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Di Franco, Nocerino, Stampete, Aquino, Rizzo. Allenatore: Padalino

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli (59’ Curcio), Brighenti, Scognamillo; Vandeputte, Verna, Pontisso (46’ Cinelli), Sounas (69’ Bombagi), Situm; Iemmello (59’ Gatti), Biasci (75’ Cianci). A disposizione: Sala, Chilà, Tentardini, Welbeck, Fizio, Ghion, Mulè, Katseris. Allenatore: Vivarini

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Marcatori: 21’ aut. Di Nunzio (C), 34’ Sounas (C), 37’ Biasci (C), 58’ Iemmello (C)

Ammoniti: Leonetti, Boccia, Longo, Acquadro, Finardi (T), Vandeputte (C)