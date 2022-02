Serie C/Girone C - Secondo passo falso consecutivo per la Turris: al Liguori vince il Catania

Serie C Girone C

Ambizioni differenti, situazioni contrapposte. Allo Stadio Liguori di Torre del Greco va in scena il confronto tra la Turris e il Catania. I ragazzi di Bruno Caneo, digerito il ko deludente maturato in extremis sul rettangolo verde del Monopoli, va alla ricerca del riscatto tra le mura amiche. L’obiettivo è rimanere aggrappati alla parte alta della classifica e non mollare le contendenti per una posizione privilegiata in zona playoff. Griglia che gli etnei puntano ad agguantare quanto prima, ma servirà una prestazione di spessore per espugnare il fortino biancorosso e superare l’ostilità locale.

Partita che si inaugura con l’intensità elevata e la pressione alta da una parte e dall’altra. Il primo e vero tentativo verso lo specchio è una conclusione a giro di Biondi dalla distanza che termina sul fondo. Al 13’, su ingenuità del grande ex Lorenzini, Giannone ci prova da fuori: traiettoria non precisa. Al 18’ occasione ghiotta per i siciliani con un colpo di testa da distanza ravvicinata, Perina è strepitoso nell’intervento. Sul ribaltamento di fronte, Leonetti spreca la potenziare opportunità da ottima mattonella. Al 22’ la traversa salva la Turris: bordata di Albertini, la parabola si stampa sul legno. Cresce l’agonismo, si seguono continui contatti e tante interruzioni: la sfida si anima, i calciatori in campo non si risparmiano e la manovra è tutt’altro che fluida. Al 44’ Perina è chiamato ad un altro intervento prodigioso su Greco lanciato a rete. All’intervallo è 0-0 al Liguori.

L'ingresso sul manto erboso è simile alla seconda parte della frazione iniziale: contesa spigolosa e cattiva. Al 54' il Catania sblocca il risultato. Recupero della sfera da parte degli etnei, Moro innesca Albertini che batte Perina col tocco sotto. Risponde la Turris con una conclusione di Franco che sorvola la traversa. Al quarto d'ora della ripresa, Giannone sfiora il pareggio da punizione. L'episodio che cambia definitivamente il match arriva al 62': espulsione per Tascone per doppia ammonizione e Corallini in dieci. Al 64', su punizione precisa di Pinto, Moro insacca di testa e raddoppia. Al 69' Loreto sfonda sulla corsia e serve Leonetti che si divora la palla del possibile 1-2. Al 72' Perina deve opporsi a Biondi. A un giro di cronometro dal 90' il Catania accarezza l'idea del tris, ma il palo nega la gioia. Sul ribaltamento di fronte e in pieno recupero Ghislandi accorcia col tap-in. In extremis c'è l'1-3 del Catania con Zanchi che mette in ghiaccio il successo.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga (92' Nocerino), Esempio; Ghislandi, Franco (75' Bordo), Zampa; Loreto (75' Nunziante); Giannone (75' Pavone), Leonetti (75' Longo), Tascone. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Santaniello, Zanoni, Di Nunzio, Iglio. Allenatore: Caneo

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi (87' Izco), Simonetti (59' Provenzano); Biondi (87' Russotto), Moro (81' Sipos), Greco (81' Zanchi). A disposizione: Stancampiano, Claiton, Ercolani, Piccolo, Russini, Ropoli, Bianco. Allenatore: Baldini

Arbitro: Bitonti di Bologna

Marcatori: 54' Albertini (C), 64' Moro (C), 91' Ghislandi (T), 95' Zanchi (C)

Ammoniti: Tascone, Simonetti, Pinto, Sbraga, Cataldi, Loreto, Manzi, Zampa

Espulsi: 62' Tascone (T) per doppia ammonizione, Caneo (T) e Baldini (C)