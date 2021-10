Serie C/Girone C - La Turris cade in casa, Campobasso vincente al Liguori: rimonta rossoblù sui Corallini

Serie C Girone C

Dare continuità alla vittoria sul Palermo. In casa Turris si guarda al presente e si pensa al futuro. La squadra di Bruno Caneo, nel turno infrasettimanale, accoglie il Campobasso allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. I biancorossi vanno a caccia di un altro bottino utile per mantenere il contatto con la parte alta della classifica. I ragazzi di Mirko Cudini devono riscattare il passo falso interno dell'ultimo weekend, la sconfitta col Bari ha interrotto la striscia di due hurrà consecutivi.

La partenza al Liguori riserva già qualche emozione. Le due formazioni provano a mettersi in evidenza in fase offensiva, ci prova subito Leonetti per i padroni di casa mentre per gli ospiti risponde Di Francesco che costringe Perina a disinnescare l'incursione. Al 4' una botta sicura di Tascone non impensierisce l'estremo difensore, la traiettoria è lenta ed è facile preda del guardiano rossoblù. Al 6' i biancorossi sbloccano il risultato con Giannone che calcia di prima intenzione dalla distanza e regala il momentaneo vantaggio a Caneo. È una gioia che dura una manciata di minuti, Di Francesco agguanta il pari al quarto d'ora: l'attaccante vince un duello con la difesa locale e batte Perina. Al 17' Rossetti spreca il pallone della rimonta. Fino al termine della frazione iniziale si seguiranno tentativi estemporanei e imprecisi. Longo da una parte e Rossetti dall'altra cercano di creare problemi agli avversari ma senza efficacia.

Compassata la Turris al rientro dagli spogliatoi, il Campobasso sfrutta le opportunità e completa la rimonta. Dopo uno squillo di Rossetti, tra i più attivi per gli uomini di Cudini, i rossoblù raddoppiano con Liguori abile e lesto a depositare in rete. Al 54' il pacchetto arretrato di Caneo va ancora in crisi, Vitali supera Di Nunzio e anticipa Perina con il tocco che vale l'1-3. I biancorossi tornano ad alzare il baricentro: prima Tascone e poi Pavone provano ad accorciare nel punteggio, i Lupi spazzano via le giocate avversarie. Al 75' i campani trovano la via del gol con un tiro-cross di Franco che beffa Raccichini e rende più avvincente il finale. Il gruppo torrese ha una doppia chance per pareggiare, Sartore e Giannone trovano l'opposizione del portiere.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio (57' Lorenzini), Esempio; Ghislandi (75' Sartore), Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Longo (57' Pavone), Leonetti. A disposizione: Abagnale, Zanoni, Loreto, Palmucci, Finardi, Iglio, Bordo, D'Oriano. Allenatore: Caneo

Campobasso (3-4-3): Raccichini; Magri, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Candellori, Bontà (65' Sbardella), Tenkorang; Liguori (65' Emmausso), Rossetti (80' Parigi), Di Francesco (19' Vitali, 80' Giunta). A disposizione: Zamarion, Coco, Martino, Nacci, Fabriani, Persia, De Biase. Allenatore: Cudini

Arbitro: Sfira di Pordenone

Marcatori: 6' Giannone (T), 15' Di Francesco (C), 51' Liguori (C), 54' Vitali (C), 74' Franco (T)

Ammoniti: Perina, Pavone (T), Bontà, Emmausso (C)