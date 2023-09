Tris al debutto per la Turris, ribaltato il Benevento al Liguori: Maniero, Cum e D'Auria piegano la Strega

Serie C Girone C

La Turris si presenta alla nuova stagione con una vittoria, battuto il Benevento nel derby dello stadio Liguori. Dopo l’iniziale vantaggio degli ospiti, la squadra di Bruno Caneo continua a giocare e ribalta il risultato: Maniero, Cum e D’Auria regalano i primi tre punti dell’anno.

Pronti via e subito occasione per la Strega. Il primo tentativo è di Talia, autore di un inserimento in area di rigore: l’olandese impatta su un cross dalla destra, ma la deviazione termina alta. Meglio i giallorossi nel primo quarto d’ora di gioco, al 14’ si sblocca il risultato con un tocco vincente di Pastina sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il difensore raccoglie la respinta del palo e insacca. La reazione dei Corallini non si fa attendere, l’iniziativa di Contessa si spegne sul fondo. Al 28’ Ciano e Talia dialogano, Fasolino è chiamato a un super intervento sull’attaccante. Al 29’ Cum calcia, la traiettoria colpisce il braccio di Benedetti e l’arbitro assegna la massima punizione: dal dischetto, Maniero è infallibile. Replica immediata degli ospiti con Capellini, Fasolino neutralizza in due tempi. Al 33’ è ancora Cum il protagonista, questa volta raccogliendo un traversone dalla sinistra di Contessa: l’esterno è puntale all’appuntamento e insacca da due passi. Il Benevento torna a farsi vedere nel finale di primo tempo con una palla inattiva, al 39’ Giannone impegna Paleari. L’ultimo sussulto è un’incornata di Meccariello che colpisce la traversa.

La Turris prova a colpire la Strega ad inizio secondo tempo, Nocerino scappa dopo una sponda di Maniero ma non riesce a superare Paleari. Al 52’ Andreoletti si gioca la carta Ferrante, l’attaccante si mette subito in mostra con un diagonale impreciso. Sul capovolgimento di fronte, cinque minuti più tardi, sono i giallorossi a tremare su un missile di Franco che si stampa sulla traversa. Al 65’ piazzato insidioso di Ciano, Contessa rischia l’autorete. Al 68’ è invece Ferrante a divorarsi il pareggio da distanza ravvicinata. Nella parte finale del match, Ciano ci riprova da punizione: i Corallini si salvano al 78’. All’87’ D’Auria chiude i giochi con un destro a giro e consolida il successo della Turris: battuto il Benevento per 3-1, esulta il Liguori al triplice fischio.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Burgio; Cum (66’ Frascatore), Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Giannone (63’ De Felice), Maniero (80’ D’Auria), Nocerino (63’ Matera). A disp.: Pagno, Iuliano, Esempio, Guida, Maestrelli, Pavone, Primicile, Musumeci, Pugliese. All.: Caneo

Benevento (4-3-3): Paleari; Berra, Meccariello (65’ El Kaouakibi), Pastina, Benedetti; Pinato, Capellini (79’ Sorrentino), Talia; Carfora (52’ Ferrante), Ciano, Bolsius (65’ Masciangelo). A disp.: Nunziante, Manfredini, Kubica, Agnello, Simonetti, Rillo, Viscardi, Masella. All.: Andreoletti

Arbitro: Perri di Roma 1

Rete: 14’ Pastina (B), 30’ rig. Maniero (T), 33’ Cum (T), 87’ D'Auria (T)

Ammoniti: Fasolino, De Felice (T), Ciano, Talia (B)