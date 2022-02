Serie C/Girone C - Il Bari espugna il Liguori con Cheddira: Turris, è crisi di risultati

Un momento non semplice, una flessione evidente e la discesa in classifica. Un periodo non esaltante che, d'altra parte, non può condizionare quanto di buono sfoderato nel corso della stagione. La Turris di Bruno Caneo ha la chance di rilanciarsi dopo le tre sconfitte consecutive con l'impegno infrasettimanale. Allo Stadio Amerigo Liguori approda il Bari di Michele Mignani, in una fase altalenante e chiamato alla reazione in seguito al distacco ridotto dalle inseguitrici.

La partita sul manto erboso di Torre del Greco decolla gradualmente. Il confronto si inaugura con le fasi di studio tra le due formazioni che non forzano la giocata e attendono il momento giusto per colpire. La prima conclusione verso la porta è dello specialista Giannone: la traiettoria disegnata non è precisa. Ribaltata la manovra sono i Galletti a sviluppare una buona trama con Antenucci che riceve da Cheddira e libera il tiro: la retroguardia locale è attenta. In pochi minuti, i Corallini si affacciano in zona offensiva con le iniziative di Giannone e Franco. Passata la mezz'ora, però, gli ospiti passano in vantaggio. Antenucci e Mallamo ci provano, ma è Cheddira a raccogliere il pallone e insaccare alle spalle di Perina. Al 38' Mallamo è frenetico nel suggerimento e fallisce una potenziale occasione per raddoppiare, il finale di frazione si chiude con un mancino centrale di Tascone.

Gli errori del primo tempo si ripropongono ad avvio secondo tempo. Un disimpegno impreciso del Bari consente a Santaniello di trovarsi davanti a Frattali seppur in una posizione defilata: la prima punta della Turris spara alto sopra la traversa. Al 49' Antenucci pesca Mallamo, il tentativo del numero 99 è deviato in angolo. Il tecnico di Alghero scuote i suoi con le sostituzioni e proprio Pavone, subentrato all'intervallo, scalda i guantoni di Frattali con una botta dalla distanza. Al 69' i campani protestano per una possibile irregolarità di Di Cesare in area, sulla ripartenza Cheddira sbaglia l'assistenza per Mallamo. Due giri di cronometro più tardi, il direttore di gara sventola il rosso diretto per Manzi. Al 76' Perina tiene in vita i Corallini con un provvidenziale intervento su Cheddira. Nel recupero, Misuraca da una parte e Leonetti dall'altra cercano di cambiare ulteriormente il punteggio: al triplice fischio si concretizza la quarta sconfitta consecutiva per la Turris.

Il tabellino

Turris (3-5-2): Perina; Manzi, Sbraga, Di Nunzio (91' Zanoni); Ghislandi, Tascone, Franco (83' Longo), Finardi (46' Pavone), Loreto (58' Leonetti); Giannone, Santaniello. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Bordo, Iglio, Nunziante, Zampa, D'Oriano, Nocerino. Allenatore: Bruno Caneo

Bari (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare (79' Celiento), Gigliotti, Mazzotta (65' Ricci); Scavone, Bianco (65' Misuraca), Maita; Mallamo (78' D'Errico); Cheddira (78' Simeri), Antenucci. A disposizione: Polverino, Plitko, Terranova, Pucino, Daddario, Citro, Paponi. Allenatore: Michele Mignani

Arbitro: Federico Longo di Paola

Marcatori: 32' Cheddira (B)

Ammoniti: Loreto, Leonetti, Di Nunzio, Ghislandi, Sbraga (T), Bianco, Cheddira, Frattali (B)

Espulsi: 71' Manzi (T)