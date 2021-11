Turris, al Liguori arriva l'Avellino: le ultime sul derby e i precedenti. Perplessità dei tifosi ospiti sulla designazione arbitrale

Serie C Girone C

Vertigini ad alta quota. Il Girone C di Serie C, nel prossimo turno in programma, propone il big-match tra Turris e Avellino allo Stadio Amerigo Liguori. La terza della classe, nonché sorpresa del campionato, attende gli irpini nell'impianto di Torre del Greco. Per la truppa di Bruno Caneo è un momento da incorniciare, il gruppo sta vivendo un periodo di grande salute e alimentato dalle quattro vittorie consecutive. Per i biancoverdi di Piero Braglia sarà un banco di prova quasi decisivo, i Lupi sono chiamati a dare una scossa al cammino nonostante gli otto risultati utili consecutivi. I Corallini, dal canto loro, non hanno intenzione di fallire l'appuntamento e puntano a creare un gap dagli avversari. Gli ospiti mirano a ridurre la distanza in classifica e restare attaccati al gruppone per la bagarre nella zona nobile.

Le ultime

La Turris sta proseguendo la preparazione in vista del derby. Archiviato il successo sul rettangolo verde della Virtus Francavilla, il team partenopeo sta svolgendo le sedute d'allenamento per farsi trovare pronto al confronto con i corregionali. Tutti gli elementi sono a disposizione del tecnico ad eccezione di Ghislandi e Longo. Entrambi sono alle prese con le terapie e il programma differenziato di recupero: l'esterno scuola Atalanta deve smaltire il fastidio alla caviglia, l'attaccante ha riscontrato un problema al tallone. Nel contempo, l'undici non si snaturerà dal suo modulo (il 3-4-3, ndr) e sarà impreziosito dagli aiuti del promettente vivaio. Sono stati aggregati il laterale offensivo Luca Nocerino e la prima punta Carlo Lombardo.

Notizie provenienti anche dal fronte irpino. Nelle ultime ore, l'Avellino ha disputato un match interno contro la Primavera 3. Vittoria per la Prima Squadra col risultato di 11-1, prova che evidenzia la crescita del reparto offensivo: gli effettivi del pacchetto avanzato, infatti, sono andati in gol. Nel contempo, Braglia spera di ritrovare completamente Carriero, all'opera per migliorare la condizione fisica. Non ci sarà lo squalificato Aloi, in difesa potrebbe esserci Bove con Dossena e Silvestri. L'allenatore di Grosseto sta valutando l'opzione dello schieramento a specchio e una possibile modifica degli interpreti sulla trequarti. Nelle prossime ore, inoltre, ci saranno maggiori indicazioni su Sbraga e Ciancio.

I precedenti

Sono undici i precedenti a Torre del Greco tra Turris e Avellino, il bilancio pende dalla parte dei padroni di casa con 7 vittorie contro le 2 affermazioni degli ospiti. A completare il rendimento sono i 2 pareggi (0-0 nel febbraio 1954 e 1-1 nell'aprile del 1995). Il primo confronto risale al maggio 1948 con la vittoria di misura dei Corallini. I biancoverdi si sono imposti in trasferta soltanto il 6 maggio 1955. Il successo più largo è il poker rifilato dalla compagine locale nel gennaio 1955. Lo scorso 24 gennaio è andato in scena l'ultimo testa a testa al Liguori: hurrà degli irpini per 0-2 con le reti di Silvestri e di Maniero.

La designazione arbitrale

Il direttore di gara della sfida sarà il signor Luigi Carella di Bari e sarà coadiuvato dagli assistenti Roberto Fraggetta della sezione di Catania e Francesco Cortese della sezione di Palermo. Non sono mancate le polemiche sui social tra i tifosi dell'Avellino per la designazione del fischietto pugliese. Perplessità in vista del prossimo incrocio, tra poco più di una settimana, tra i Lupi e i Galletti allo Stadio Partenio-Lombardi.