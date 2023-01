Serie C/Girone C - Taranto e Turris non si fanno male: reti inviolate allo Stadio Iacovone

C’è bisogno di una vittoria per risalire la classifica. Il debutto di Gaetano Fontana in panchina ha dato risposte concrete, ma la Turris ha bisogno di punti per lasciare la zona calda. L’avversario odierno, però, è ostico e complicato da affrontare: i Corallini sfidano il Taranto allo Stadio Erasmo Iacovone. Subito brivido per la squadra ospite, la prima conclusione è di Provenzano che non inquadra lo specchio dopo quattro giri di lancette. Al quarto d’ora, sugli sviluppi di un corner, Romano salta Contessa e serve al centro Ferrara: il tentativo finisce alto sopra la traversa. Troppi errori in fase d’impostazione per la truppa biancorossa che non punge e non costruisce grandi occasioni. La gara si gioca sul piano dell’equilibrio, al 32’ Tommasini calcia da posizione defilata e Perina salva il risultato con un grande intervento. Passano cinque minuti e l’estremo difensore è provvidenziale su Tommasini, abile a superare in velocità Di Nunzio e Frascatore. Nel finale di frazione, calcio piazzato di Taugourdeau e Vannucchi respinge. Resta bloccato, dunque, il risultato all’intervallo. Buon approccio per la Turris nel secondo tempo, l’undici di Fontana conquista tre battute dalla bandierina consecutive: il reparto arretrato rossoblù si oppone. Al 53’ Acquadro - fermato poi in posizione irregolare - spreca di testa. Le sostituzioni rigenerano i pugliesi che spingono e mettono alle corde i campani. Al 65’ tentativo di Acquadro da dentro l’area, traiettoria ampiamente sul fondo. Al 67’ i rossoblù restano in dieci per la doppia ammonizione rimediata da Tommasini, autore di un brutto intervento su Maldonado. Al 76’ Frascatore si becca il rosso diretto dopo un confronto acceso con Formiconi: ristabilita la parità numerica. Il Taranto prova il forcing nelle battute conclusive, la Turris resiste agli attacchi: al triplice fischio è 0-0.

Il tabellino

Taranto (3-5-2): Vannucchi; Evangelisti (55’ Mazza), Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Romano, Labriola, Provenzano (55’ Manetta), Ferrara (90’ La Monica); Tommasini, Rossetti (55’ Bifulco). A disposizione: Loliva, Canalicchio, Semprini, Romano G., Diaby. Allenatore: Capuano

Turris (4-3-3): Perina; Boccia, Di Nunzio (71’ Miceli), Frascatore, Contessa; Haoudi (77’ Manzi), Taugourdeau (54’ Maldonado), Acquadro; Vitiello (71’ Gallo), Longo, Ercolano. A disposizione: Donini, Fasolino, Zampa, Invernizzi, Finardi, Stampete. Allenatore: Fontana

Arbitro: Galipò di Firenze

Ammoniti: Fontana dalla panchina, Evangelisti, Tommasini, Boccia, Miceli.

Espulsi: Tommasini al 67’ per somma di ammonizioni e Frascatore al 76’ per rosso diretto