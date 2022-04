Serie C/Girone C - Tra Taranto e Juve Stabia vince... la noia: 0-0 allo Stadio Iacovone

Serie C Girone C

Proseguire la rincorsa alla zona playoff e sfoderare una prestazione all'altezza dell'obiettivo stagionale. La Juve Stabia di Walter Novellino, dopo il pareggio ottenuto contro il Catanzaro, è invitata alla svolta. Allo Stadio Erasmo Iacovone c'è la sfida col Taranto di Giuseppe Laterza: i rossoblù non vivono un momento semplice e sono chiamati a scalare la classifica. Il Girone C di Serie C, dunque, riserva un match spartiacque valido per la trentacinquesima giornata.

Partita equilibrata e senza molti sussulti sul manto erboso pugliese. Il primo affondo è degli ospiti con Stoppa che si incunea tra le maglie della difesa avversaria, ma la conclusione non è precisa e si spegne distante dalla porta. Al quarto d'ora, i padroni di casa rispondono con un tentativo di Giovinco che trova Dini ad attenderlo. Passano cinque minuti ed è ancora Giovinco a impensierire l'estremo difensore gialloblè con una punizione velenosa. Nella parte centrale della frazione, Versienti scarica un tiro velleitario verso lo specchio: il primo tempo, però, non offre ulteriori spunti e al duplice fischio si va a riposo sul punteggio di 0-0. Risultato che resta inchiodato anche nella ripresa nonostante l'iniziativa offensiva di Tonucci con un colpo di testa disinnescato da Chiorra. Al 60' De Maria conclude una manovra per il Taranto, il portiere della Juve Stabia neutralizza senza patemi. Entrambi gli allenatori provano a muovere qualcosa con i cambi, ma la stabilità non si spezza. L'ultimo sussulto è un calcio piazzato di Stoppa che viene sporcato dalla retroguardia. Non succede più nulla, è 0-0 allo Iacovone.

Il tabellino

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, Zullo, Granata, Ferrara; Di Gennaro, Labriola; Versienti (59' Santarpia), Giovinco (70' Pacilli), De Maria (83' Manneh); Saraniti. A disposizione: Loliva, Antonino, Turi, Tomassini, Civilleri, Cannavaro, Mastromonaco, Maiorino, Falcone. Allenatore: Laterza

Juve Stabia (3-5-2): Dini; Tonucci (87' Esposito), Troest, Cinaglia; Bentivegna (66' Ceccarelli), Davì, Altobelli (87' Squizzato), Scaccabarozzi (62' Donati), Panico; Stoppa, Della Pietra (62' De Silvestro). A disposizione: Pozzer, Dell'Orfanello, Peluso, Erradi, Guarracino, Evacuo. Allenatore: Novellino

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto

Ammoniti: Cinaglia (JS), Zullo (T), Pacilli (T), Stoppa (JS)