Serie C/Girone C - Il Giugliano è corsaro sul campo del Taranto: Rizzo provvidenziale nel recupero

Serie C Girone C

Impegno in trasferta per il Giugliano di Raffaele Di Napoli. Reduce da tre pareggi consecutivi, la formazione gialloblù è attesa dal test pugliese sul campo del Taranto. Una gara non semplice per Poziello e compagni che sfidano la compagine di Ezio Capuano, reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite disputate.

Partita equilibrata allo Stadio Erasmo Iacovone, le due squadre danno vita ad un avvio di match senza troppe occasioni. All’11’ una punizione di Ferrara innesca Guida che prova a staccare, ma l’attaccante manca l’impatto. I Tigrotti si affidano ai lanci verso Piovaccari, come avviene poco dopo il quarto d’ora con Poziello: il bomber campano manca l’aggancio. Al 21’ Labriola scarica un sinistro verso lo specchio, Sassi controlla e para. Alla mezz’ora, Gomez cerca di chiamare in causa Salvemini con un traversone, ma i rossoblù si salvano e riprendono il controllo. Al 34’ Formiconi si oppone in maniera miracolosa a una conclusione di Poziello sugli sviluppi di un calcio piazzato. Non ci sono ulteriori azioni interessanti da segnalare, all’intervallo è 0-0 allo Iacovone. Il secondo tempo prosegue su ritmi piuttosto bassi, al 53’ Piovaccari ci prova con un diagonale che si spegne poco distante dalla porta difesa da Vannucchi. Sul capovolgimento di fronte è Labriola a tentare il tiro che è impreciso. Al 66’ il subentrato La Monica non inquadra col mancino, al 68’ ghiotta occasione per Gomez: l’esterno salta un avversario e calcia, il pallone sorvola la traversa. Meglio il Giugliano nel complesso, ma il Taranto regge. All’85’ Nocciolini ci prova di testa, Vannucchi risponde nuovamente e salva i suoi. Nel recupero ci pensa Rizzo a regalare una vittoria pesante ai gialloblù su assistenza di Nocciolini: arrivano tre punti preziosissimi per la squadra di Di Napoli al triplice fischio.

Il tabellino

Taranto (3-5-2): Vannucchi, Formiconi, Antonini (87’ Vona), Evangelisti, Mastromonaco, Romano A., Diaby (52’ Mazza), Labriola (64’ La Monica), Ferrara, Guida, Infantino. A disposizione: Loliva, Martorel, Granata, Vona, Romano G., Maiorino, Caputo. Allenatore: Capuano

Giugliano (3-5-2): Sassi, Scanagatta, Zullo, Poziello C., Rondinella (70’ Ghisolfi), Ceparano (64’ Felippe), Gladestony, Poziello R. (70’ Rizzo), Gomez, Piovaccari (79’ Nocciolini), Salvemini. A disposizione: Viscovo, Berman, D’Alessio, De Lucia, Belardo, Aruta, De Francesco. Allenatore: Di Napoli

Arbitro: Luca Angelucci di Foligno

Marcatori: 91’ Rizzo (G)

Ammoniti: Diaby, Labriola (T), Poziello R., Gomez, Rondinella, Gladestony (G)