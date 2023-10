Il Sorrento conquista la prima vittoria in campionato: Messina piegato con un rigore di De Francesco

Un successo importante per il morale e per la classifica. Il Sorrento conquista la prima vittoria in campionato, allo Stadio Viviani di Potenza il Messina va ko: decide un gol di De Francesco su calcio di rigore, concesso nel corso del primo tempo. Secondo risultato utile di fila per la squadra di Vincenzo Maiuri, in fiducia dopo il pari sul campo del Picerno. Costieri che si affidano a Fusco in difesa e a Cuccurullo in mezzo al campo. Non ci sono Badje e Martignago, in avanti spazio a La Monica e Scala che supportano Ravasio.

Buon approccio al match per i rossoneri che provano a tenere il ritmo della manovra con un possesso prolungato, gli ospiti invece restano schiacciati e non riescono a costruire azioni interessanti nelle battute iniziali del match. Per il primo tentativo bisogna attendere il 17’ con Scala che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, calcia con il destro ma non indirizza verso la porta. Passano cinque minuti e Todisco, con un traversone insidioso, colpisce ila traversa. Sul prosieguo, De Francesco chiama in causa Fumagalli da distanza ravvicinata. Al 25’ La Monica viene agganciato da Pacciardi, il direttore di gara assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta De Francesco che trasforma con un destro chirurgico all’angolino. Il portiere intuisce, ma non riesce ad opporsi. Soltanto nel finale di primo tempo crescono i giallorossi con un guizzo impreciso di Scafetta e con una girata di Emmausso trattenuta da Marcone.

Nel secondo tempo, è subito vivace il Messina con un’incornata di Ragusa e Fusco deve rifugiarsi in angolo. Sul capovolgimento di fronte invece è La Monica a staccare su un cross dalla sinistra, nessun problema per Fumagalli nell’intervento. Al 52’ il numero 4 di Maiuri tenta di impensierire il portiere avversario da posizione defilata, la traiettoria - che termina fuori - spaventa il pacchetto difensivo di Modica. Al 66’ La Monica, pescato da Scala, non trova il tocco giusto per battere Fumagalli: sciupata l’opportunità per il raddoppio. Cala l’intensità con il passare dei minuti, il Sorrento prova ad amministrare il minimo vantaggio, rischiando all’80’: il Messina gonfia la rete con lo spunto di Plescia, l’arbitro interviene e ferma tutto per fuorigioco. All’86’ occasione colossale divorata da Luciani su suggerimento di Plescia a un passo dal bersaglio, in pieno recupero Petito spreca davanti al numero 30 ospite.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco (83’ Panelli), Loreto (83’ Colombini); Vitale (83’ Vitiello), De Francesco, Cuccurullo; Scala (74’ Petito), Ravasio, La Monica (74’ Messori). A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, Kone, Caravaca. All.: Maiuri

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Franco (58’ Buffa), Scafetta (58’ Cavallo), Frisenna (81’ Luciani); Emmausso (81’ Zammit), Plescia, Ragusa (72’ Zunno). A disp.: De Matteis, Di Bella, Salvo, Tropea, Darini, Giunta. All.: Modica

Arbitro: D’Eusanio di Faenza

Marcatori: 27’ rig. De Francesco (S)

Ammoniti: Loreto, Todisco (S), Scaffetta (M)