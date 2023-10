Beffa Sorrento, il Benevento vince nel finale: Bolsius decide il match all'84'

Serie C Girone C

Un gol di Bolsius, a sei minuti dal novantesimo, decide la sfida dello stadio Viviani. Il Sorrento deve arrendersi al Benevento, si ferma dunque la striscia di risultati utili consecutivi per la compagine allenata da Vincenzo Maiuri che raccoglie la quinta sconfitta in campionato. La squadra di Matteo Andreoletti invece ritrova il successo, sale a cinque il numero di vittorie dei sanniti nel girone.

Il primo tentativo è targato Ciano direttamente da calcio d’angolo al 5’, Marcone è attento e respinge la minaccia. Passano cinque minuti e il portiere rossonero deve opporsi alla conclusione di Ferrante dal limite. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere con Ravasio che sporca i guantoni di Paleari. La Strega prova a far leva sulla sua qualità offensiva, ma Ciano al quarto d’ora non è preciso dopo un passaggio di Ferrante. Il centravanti ex Ternana si rivede dalle parti di Marcone con un tiro dalla distanza, l’estremo difensore non si lascia sorprendere. Sul prosieguo, anche Talia chiama Marcone alla deviazione. Cresce l’intensità della compagine sannita con le giocate del suo numero 11 al 31’ e di Improta al 33’, l’undici costiero regge e si regala una fiammata nelle battute conclusive del primo tempo. Al 41’ traversone di Scala per Vitale che calcia al volo, Paleari neutralizza e manda le formazioni negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

La ripresa si apre con un errore difensivo del Sorrento, il Benevento cerca di approfittarne con il solito Ferrante al 51’, ma Marcone è ancora sulla traiettoria. Al 62’ mancino di Ciano da ottima mattonella, la mira del fantasista non è delle migliori. Tre giri di lancette più tardi, il classe 1990 di Marcianise tenta la botta al volo, la sfera termina di un soffio fuori. Al 73’ Vitale si ritaglia lo spazio per l’iniziativa personale, la sassata sorvola la traversa. All’84’, su un cross di Karic respinto, Bolsius si fa trovare pronto e con una conclusione vincente sblocca la contesa. I rossoneri vanno a caccia del pareggio nel finale, ma restano con Messori allontanato dal campo. I giallorossi chiudono le linee di passaggio e si assicurano i tre punti alla fine dell’incontro.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco (88’ Martignago), Loreto (88’ Badje); Vitale, De Francesco, Cuccurullo (75’ Messori); La Monica (69’ Panelli), Ravasio, Scala (69’ Petito). A disp.: Del Sorbo, D'Aniello, Colombini, Bonavolontà, Vitiello, Kone, Caravaca. All.: Maiuri

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Pastina, Berra; Karic, Talia, Agazzi (74’ Alfieri), Improta (74’ Masciangelo); Ciano (87’ Terranova), Kubica (59’ Bolsius); Ferrante. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Carfora, Perlingieri, Tello, Rossi, Masella, Capellini. All.: Andreoletti

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa

Marcatori: 84’ Bolsius (B)

Ammoniti: La Monica, Petito (S), Improta, Karic (B)

Espulso: 92’ Messori (S)