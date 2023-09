Sorrento ko anche nel terzo derby stagionale, l'Avellino torna alla vittoria: decide un gol di Tito

L’Avellino sbanca lo stadio Viviani di Potenza, Sorrento ko per la terza volta in campionato. Il turno infrasettimanale premia la squadra allenata da Michele Pazienza: la rete di Tito all’alba del secondo tempo stende la compagine di Vincenzo Maiuri. Un solo cambio di formazione per i costieri rispetto alla gara del Liguori: in attacco riposa Petito, c’è Scala dal primo minuto. Confermata poi la formazione di riferimento. Gli irpini si affidano alla stessa difesa del turno precedente. A centrocampo c’è Palmiero, Gori scalza Marconi in avanti.

Rossoneri subito propositivi, con la corsia sinistra stimolata in avvio. Al 4’ primo lampo di Badje che prova a scappare, Tito commette fallo. De Francesco si presenta sulla battuta e disegna una traiettoria che Ghidotti deve smanacciare in angolo. Gli ospiti rispondono con una manovra ben costruita, Panelli anticipa Patierno. Sugli sviluppi dell’angolo successivo, all’8’, Palmiero calcia con il destro al volo, ma non inquadra lo specchio. Passano pochissimi secondi e, su una leggerezza difensiva, Patierno si ritrova davanti alla porta: la conclusione è respinta da Marcone. La ribattuta favorisce l’attaccante che trova la strada sbarrata, Blondett chiude tutto. Match divertente al Viviani, al 10’ squillo del team napoletano. Badje affonda sulla sua corsia e scarica per Vitale, il tiro di prima intenzione è alto. Al 17’ nuova azione interessante dell’Avellino, è ancora Patierno a cercare la giocata personale. Panelli è sulla traiettoria e devia, nessun problema per Marcone. A metà frazione altra buona occasione per il Sorrento con una girata Panelli su suggerimento di De Francesco dalla bandierina: Ghidotti va giù e blocca a centimetri dalla linea. Al 28’ Martignago cerca Scala, l’ala colpisce di testa. La sfera attraversa l’area piccola e si perde sul fondo, brividi per gli uomini di Pazienza. Al 41’ Martignago dialoga con Badje e impegna Ghidotti da posizione defilata, poi è La Monica a provarci da fuori area senza impensierire il portiere avversario. Il primo tempo va in archivio con le proteste biancoverdi in seguito ad un contatto in area tra Panelli e Gori, l’arbitro però non segnala irregolarità.

La ripresa si apre con Patierno che cerca la porta da metà campo, Marcone è ben posizionato e disinnesca la minaccia senza affanni. Al 48’ Tito sblocca la gara con un grande spunto. Palmiero fa correre Cancellotti sulla destra, il 14 pennella sul secondo palo dove il laterale sinistro si fa trovare pronto, complice un posizionamento non perfetto della retroguardia costiera: impatto al volo e vincente, Marcone non può nulla. L’Avellino torna a segnare a distanza di oltre cinque mesi dall’ultima volta (2 aprile, ndr). Il gol stappa la sfida e i lupi costruiscono una nuova opportunità. Patierno imbuca per Gori al 50’, il tiro del centravanti si infrange sul portiere. Poi parabola insidiosa disegnata da Palmiero, Dall’Oglio non ci arriva in zampata e il Sorrento si salva. Al 64’ ancora pericolosi i biancoverdi con un destro di Patierno che finisce di poco alto. Sul capovolgimento di fronte, i rossoneri spaventano la linea arretrata di Pazienza con una punizione di De Francesco. Il pallone, scodellato in area, non trova la deviazione di un compagno. Al 76’ Palmiero si coordina dal limite e scarica, l’iniziativa è debole e facile preda di Marcone. A dieci dal novantesimo, clamorosa opportunità sprecata da Patierno. Il classe ’91 vince un duello con Blondett e si invola, a tu per tu con il portiere però fallisce e non chiude i giochi. Gestione per gli irpini nel finale, da segnalare un gol annullato a Marconi al 90’. Nel recupero le espulsioni per Petito e mister Pazienza. La truppa di Maiuri non riesce ad acciuffare il pareggio e al triplice fischio incassa la terza sconfitta in campionato. Esulta Pazienza, l’Avellino si impone per 1-0 sul Sorrento.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco (62’ Vitiello), Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, De Francesco (77’ Bonavolontà), Vitale (62’ Petito); Badje (77’ Ravasio), Martignago, Scala (71’ Capasso). A disp.: Del Sorbo, D'Aniello, Fusco, Cuccurullo, Chiricallo, Colombini, Messori, Kone, Caravaca. All.: Maiuri.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Rigione, Cionek, Benedetti; Cancellotti, Dall’Oglio, Palmiero, Armellino (74’ Pezzella), Tito (74’ Falbo - 84’ Sannipoli); Patierno (84’ Marconi), Gori (57’ Sgarbi). A disp.: Pane, Pizzella, Ricciardi, Mulè, Maisto, Lores Varela, D'Amico, Tozaj. All.: Pazienza.

Arbitro: Nicolini di Brescia

Marcatori: 48’ Tito (A)

Ammoniti: Vitale, Capasso (S), Tito, Benedetti, Sgarbi, Patierno (A)

Espulsi: al 96’ Petito (S) e mister Pazienza (A)