Il Sorrento passa in vantaggio due volte, l'Audace Cerignola torna e pareggia: 2-2 al Viviani di Potenza

Serie C Girone C

Il Sorrento va due volte in vantaggio, ma non basta: l’Audace Cerignola torna e pareggia (2-2). Allo stadio Viviani di Potenza, i rossoneri di Vincenzo Maiuri - dopo il ko all’esordio contro il Giugliano - sfiorano soltanto la prima vittoria in campionato. A Blondett e La Monica rispondono Malcore e Tentardini, i ragazzi di Ivan Tisci salgono a quota due mentre i campani muovono la classifica.

L’occasione in apertura è per gli ofantini, dopo appena cinquanta secondi di gioco. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Gonnelli colpisce di testa ma non inquadra da distanza ravvicinata. Risponde subito la formazione costiera con un doppio colpo di testa, Badje e Petito i protagonisti: quest’ultimo non riesce a girare verso lo specchio. Al 13’ D’Ausilio va alla conclusione con il destro, facile presa per Marcone. Al quarto d’ora, su un cross dalla fascia di Tascone, D’Andrea sbuca alle spalle di tutti sul secondo palo e insacca: l’arbitro annulla dopo la segnalazione di fuorigioco da parte dell’assistente Rispoli. Sul capovolgimento di fronte, il Sorrento sblocca la partita con un corner. De Francesco disegna una traiettoria perfetta, Blondett segna il più classico gol dell’ex con l’incornata. L’Audace Cerignola prova a reagire, ma sono di nuovo i costieri a creare pericoli. Petito scappa a sinistra e mette al centro, Badje da due passi non concretizza. Al 33’ De Francesco fa partire un’altra parabola dalla bandierina, questa volta è Martignago a spaventare i gialloblù. Al 36’ la squadra di Tisci conquista il calcio di rigore per fallo di Badje su Russo, ben servito da D’Ausilio: dal dischetto Malcore è glaciale e fa 1-1, spiazzando Marcone. L’ultimo sussulto della frazione iniziale è un mancino al volo di Martignago dopo un fraseggio con Vitale.

La ripresa si apre con una buona opportunità per Vitale, il numero 3 scarica un bolide verso l’incrocio ma la sfera si perde sul fondo. Al 52’ ci pensa La Monica, servito da Todisco, a riportare avanti i campani con un tiro dalla distanza: Krapikas non trattiene e non respinge, il pallone passa sotto i guantoni del portiere e gonfia la rete. Al 55’ l’estremo difensore è provvidenziale in uscita su Badje, il gambiano non finalizza lo straordinario assist di Petito in verticale. Al 60’ l’Audace Cerignola ritrova il pareggio. Pallone perso in uscita da De Francesco, Tentardini recupera e dialoga con D’Ausilio: sull’appoggio, l’esterno mancino conclude a giro di destro da fuori e supera Marcone sul palo lungo. Al 79’ De Francesco inventa, Badje controlla e calcia, Ligi è provvidenziale in chiusura. Il secondo tempo si chiude con le occasioni di Bonavolontà da una parte e Sosa dall’altra, il risultato però non cambia. L’anticipo della seconda giornata termina 2-2 allo stadio Viviani.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto (88’ Colombini); La Monica (72’ Messori), De Francesco (88’ Bonavolontà), Vitale; Petito (73’ Capasso), Martignago (77’ Ravasio), Badje. A disp.: Del Sorbo, D'Aniello, Fusco, Scala, Chiricallo, Di Somma, Vitiello, Kone, Caravaca. All.: Maiuri

Audace Cerignola (4-3-2-1-): Krapikas; Russo, Ligi, Gonnelli, Tentardini; Tascone (68’ Ghisolfi), Ruggiero (74’ Sainz-Maza), Capomaggio; D’Andrea (90’ Coccia), D’Ausilio (60’ Neglia); Malcore (90’ Sosa). A disp.: Fares, Trezza, Allegrini, Bianco, Prati, Vitale, De Luca, Rizzo, Carnevale. All.: Tisci

Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Marcatori: 16’ Blondett (S), 37’ rig. Malcore (AC), 52’ La Monica (S), 60’ Tentardini (AC)

Ammoniti: Vitale (S), Capomaggio, Tascone, Ligi (AC)