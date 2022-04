Serie C/Girone C - Il Potenza chiama, la Juve Stabia risponde: Costa Ferreira e Della Pietra protagonisti al Viviani

Serie C Girone C

L'una a caccia di punti per agganciare il treno salvezza, l'altra decisa a restare a bordo del convoglio playoff. Allo Stadio Viviani va in scena la penultima uscita stagionale tra il Potenza di Pasquale Arleo e la Juve Stabia di Walter Novellino. Rossoblù reduci dal prezioso successo in esterna contro la Turris, gialloblè in fiducia dopo la vittoria pirotecnica nel derby con la Paganese.

L'incontro si apre con la conclusione di Salvemini per i padroni di casa, la traiettoria disegnata è imprecisa e termina sul fondo. Al quarto d'ora si sblocca il match in favore dei locali. Sugli sviluppi di un angolo battuto dalla sinistra, Coccia pesca Costa Ferreira che libera un destro a giro che si infila dove Dini non può arrivare. Soltanto alla mezz'ora prova a scuotersi con Stoppa, la difesa di Arleo si fa trovare pronta. Al 35' Dini è costretto a tenere a galla i suoi con un grande intervento su Ricci, mentre al 43' Cuppone realizza il raddoppio ma il direttore di gara invalida tutto per posizione di offside. All'intervallo si va a riposo con il Potenza in vantaggio. La Juve Stabia impatta bene la ripresa, al 49' Stoppa tenta di impensierire Marcone da punizione: la retroguardia sporca la conclusione in angolo. Al 58' Salvemini svetta su un cross di Cuppone, l'incornata sorvola la traversa. Al 67' Dini è provvidenziale su un'iniziativa di Sandri da punizione. Sul ribaltamento di fronte è Guarracino a sfiorare il pareggio su assistenza di Tonucci: il tiro al volo è leggermente largo. All'82' Salvemini fallisce a tu per tu col guardiano delle Vespe, sul capovolgimento arriva l'1-1 degli ospiti con Della Pietra che fa secco Marcone con un destro dall'interno dell'area. Al triplice fischio è 1-1 al Viviani.

Il tabellino

Potenza (4-3-3): Marcone; Coccia, Cargnelutti, Gigli (81' Piana), Matino (53' Nigro); Costa Ferreira (81' Buchicchio), Sandri, Ricci (71' Bucolo); Guaita (71' Volpe), Cuppone, Salvemini. A disposizione: Greco, Burzio, Sueva, Zenuni, Zagaria, Sepe, Genzano. Allenatore: Arleo

Juve Stabia (3-4-3): Dini; Tonucci (75' Donati), Troest, Caldore; Scaccabarozzi (64' Guarracino), Schiavi, Altobelli (20' Davì), Dell'Orfanello (64' Panico); Bentivegna, Stoppa, Ceccarelli (64' Della Pietra). A disposizione: Russo, Pozzer, Peluso, Erradi, Squizzato, Cinaglia, Esposito. Allenatore: Novellino

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina

Marcatori: 16' Costa Ferreira (P), 84' Della Pietra (JS)

Ammoniti: Nigro, Bucolo (P), Dini, Dell'Orfanello, Panico (JS)