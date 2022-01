Serie C/Girone C - La Turris è corsara sul campo del Picerno: il lampo di Manzi vale tre punti d'oro

Serie C Girone C

Dimenticare la sconfitta interna col Taranto alla fine dell’anno solare e ripartire nel 2022 con un risultato positivo. La Turris di Bruno Caneo è attesa dalla sfida sul campo campo del Picerno di Leonardo Colucci. Due formazioni con ambizioni differenti e volenterose di conquistare il bottino pieno al ritorno dopo la lunga pausa.

Il primo affondo della gara è dei biancorossi con un colpo di testa di Loreto a botta sicura su traversone di Bordo: Viscovo si oppone. Al 5’ ci prova Longo su suggerimento di Loreto, il tocco è deviato in angolo. Al 12’ campani vicini al gol con Leonetti, la conclusione dell’ala trova l’opposizione di Dettori in scivolata. La reazione dei rossoblù è un tiro di Pitarresi che finisce distante dallo specchio. Dopo un avvio di grande intensità e ritmo, le due squadre abbassano leggermente il raggio d’azione e la partita si stabilizza in zona mediana. Al 37’ Reginaldo scarica verso la porta un tentativo velenoso da posizione defilata, Abagnale risponde presente. Sul ribaltamento di fronte, Longo non riesce ad insaccare per l’intervento di Viscovo.

La ripresa si inaugura con un palo colpito da Loreto sotto misura, ma la Turris insiste e al 49’ sblocca il risultato con Manzi che segna di testa dagli sviluppi di una battuta dalla bandierina. Il Picerno reagisce con Reginaldo, col gol annullato a De Cristofaro e con un’incornata debole di Gerardi: la retroguardia corallina si salva. Aumenta la tensione in campo, il direttore di gara è costretto a sventolare una serie di cartellini per placare gli animi. Al 77' Pitarresi ci prova da fuori su sviluppi di un angolo: l'iniziativa non ottiene gli effetti sperati. All'85' Abagnale fa suo un tentativo dei padroni di casa da calcio piazzato. Al triplice fischio, la Turris espugna il rettangolo verde del Picerno e guadagna due punti su Monopoli e Avellino.

Il tabellino

Picerno (4-4-2): Viscovo; Finizio (37' Carrà), De Franco, Garcia, Setola; De Cristofaro (64' Di Dio), Dettori, Pitarresi, Esposito; Girardi (64' Vivacqua), Reginaldo (64' Senesi, 66' D'Angelo). A disposizione: Albertazzi, Vanacore, Allegretto, Alcides, Guerra, De Ciancio, Viviani. Allenatore: Colucci

Turris (3-5-2): Abagnale; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Tascone, Bordo, Franco (65' Zampa), Loreto (86' Nunziante); Leonetti (78' Di Nunzio), Longo. A disposizione: Colantuono, Pirone, Santaniello, Palmucci, Iglio, Nocerino, Finardi. Allenatore: Caneo

Arbitro: Vergaro di Bari

Marcatori: 49' Manzi (T)

Ammoniti: Gerardi, Manzi, Finizio, Vivacqua, Longo, Tascone