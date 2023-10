Il Sorrento conquista un punto sul campo del Picerno: Murano sblocca, Ravasio fa 1-1

Serie C Girone C

Il Sorrento mette un freno alla striscia di tre sconfitte consecutive e torna a far punti in campionato, la sfida con il Picerno si chiude con il punteggio di 1-1: a Murano risponde Ravasio.

La prima occasione della partita è di Scala con un tentativo dal limite dell’area, la conclusione del numero 7 rossonero termina sul fondo. La replica rossoblù si registra al 13’ con un mancino a giro di Vitali che si perde fuori. Al quarto d’ora di gioco si sblocca il risultato. Azione convulsa in area dopo un tiro di Novella, Marcone non è impeccabile e Vitali non riesce ad agganciare. La sfera arriva dalle parti di Murano che trova l’impatto vincente per il vantaggio. I rossoneri provano a scuotersi ma sono sfortunati al 26’ quando Fusco, su una punizione di Loreto, colpisce di testa e il pallone sbatte sulla traversa. Sale l’intensità, così come la tensione e i continui contatti che portano il direttore di gara ad interrompere e prendere provvedimenti. Nel finale di primo tempo, proteste locali dopo un contatto tra Fusco e Murano: il signor Cappai della sezione di Cagliari fa continuare. A pochi secondi dall’intervallo, sugli sviluppi di un angolo, Todisco devia di testa e Merelli neutralizza.

Lo squillo in apertura di ripresa porta la firma di Loreto con un diagonale disinnescato dal portiere. Al 50’ i costieri agguantano il pareggio. De Francesco mette al centro da piazzato, Ravasio si ritrova la sfera tra i piedi e da buona posizione fulmina Merelli. La reazione dei lucani è immediata con una giocata di Murano che si stampa sulla traversa, poi è Pitarresi a chiamare in causa Marcone con una botta centrale. Al 60’ De Francesco intercetta con il braccio un passaggio di Guerra, Cappai assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Esposito, ma Marcone è prodigioso e respinge. Al 63’ zampata di Murano e doppietta soltanto sfiorata, passano tre minuti e Ceccarelli fa venire un brivido ai campani con un cross teso. All’88’ i rossoneri sono sfortunati con il palo di Bonavolontà. Nel recupero Diop spreca tutto, al triplice fischio è 1-1.

Il tabellino

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Novella, Garcia, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Gallo (46’ Pitarresi); Vitali (64’ Ceccarelli), Albadoro (46’ De Cristofaro), E. Esposito (80’ Diop); Murano. A disp. Summa, A. Esposito, Gilli, Santarcangelo, Ciko, Biasiol, Savarese, Graziani. All. Longo

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo (86’ La Monica), De Francesco (76’ Bonavolontà), Vitale (76’ Petito); Badje (67’ Messori), Ravasio, Scala. A disp. Del Sorbo, D’Aniello, Colombini, Vitiello, Kone, Caravaca. All. Maiuri

Arbitro: Enrico Cappai della sezione di Cagliari

Marcatori: 15’ Murano (P), 50’ Ravasio (S)

Ammoniti: Gallo, Novella, Vitali, De Cristofaro (P), Messori, Maiuri dalla panchina (S)