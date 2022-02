Serie C/Girone C - La Juve Stabia crolla anche col Picerno: Reginaldo decide la sfida

Due sconfitte consecutive che hanno riacutizzato il malcontento. La Juve Stabia di Stefano Sottili, accantonato il ko interno col Catania al termine di una prestazione opaca, è attesa dalla trasferta sul campo del Picerno. Un impegno delicato per i gialloblè che si sono preparati all’appuntamento con la volontà della rivalsa. I rossoblù, d’altro canto, sono in piena zona playoff e puntano a tenere distanti gli avversari odierni.

Partenza bloccata allo Stadio Donato Curcio, le due squadre - considerata l’importanza della partita - si studiano e non creano grandi opportunità nei primi minuti. Al 5’ Parigi si invola verso l’area, ma non riesce a liberare il tiro. Sono i singoli a mettersi in evidenza, Vanacore da una parte e Ceccarelli dall’altra provano a rendersi pericolosi: le difese reggono. Al 14’ Stoppa scarica una conclusione verso lo specchio protetto da Viscovo: il portiere si allunga e respinge in corner. I guantoni del numero 22 locale sono provvidenziali qualche secondo dopo su Eusepi ed Esposito sugli sviluppi dell’angolo. Al 16’ Altobelli ci prova in acrobazia, l’iniziativa personale è imprecisa. Al 21’ una punizione calciata da Dettori e deviata si infrange sulla traversa. Alla mezza’ora, Bentivegna non realizza il tap-in per il possibile vantaggio dei campani. Al 38’ proteste dei padroni di casa per un tocco dubbio nell’area di rigore delle Vespe. La prima frazione va in archivio con una botta tutt’altro che insidiosa di Guerra dalla distanza.

Due cambi per la Juve Stabia e uno per il Picerno ad avvio ripresa. La conclusione d'apertura del secondo tempo è di Esposito, la mira è alta. Al 56' si rinnova l'asse tra il numero 11 e Reginaldo, quest'ultimo non arriva di un soffio sul suggerimento del compagno. Al 59' si sblocca il risultato in favore della compagine di casa: De Cristofaro serve l'assist per Reginaldo che infila alle spalle di Dini. Replicano subito i gialloblè con un colpo di testa di Ceccarelli che termina fuori. Sottili cerca di scuotere i suoi con un'altra girandola di cambi, ma Colucci inserisce forze fresche e si affida alla capacità di Gerardi nel difendere la sfera. Gli ospiti si giocano anche la carta Evacuo, tuttavia l'occasione per andare in rete è costruita dai rossoblù con De Cristofaro: provvidenziale Dini in uscita. Non succede più nulla allo Stadio Curcio, al triplice fischio vince il Picerno. Per la Juve Stabia è la terza disfatta di fila.

Il tabellino

Picerno (4-3-3): Viscovo; Vanacore, De Franco, Rodriguez, Guerra (46' Setola); De Cristofaro (80' Viviani), De Ciancio, Dettori; Esposito (72' Allegretto), Parigi (67' Gerardi), Reginaldo (80' Vivacqua). A disposizione: Albertazzi, Finizio, Ferrani, Pitarresi, Alcide Dias, Carrà, Di Dio. Allenatore: Leonardo Colucci

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Esposito (76' Evacuo), Troest, Caldore, Dell'Orfanello; Altobelli, Scaccabarozzi (66' Schiavi); Ceccarelli (66' De Silvestro), Stoppa, Bentivegna (46' Davì); Eusepi (46' Della Pietra). A disposizione: Pozzer, Russo, Cinaglia, Panico, Peluso, Tonucci, Guarraccino. Allenatore: Stefano Sottili

Arbitro: Mattia Caldera della sezione di Como

Marcatori: 59' Reginaldo (P)

Ammoniti: Vanacore, Viviani (P), Caldore, Eusepi (JS)