Serie C/Girone C - Troppo Pescara per la Turris: Corallini sconfitti all'Adriatico

Alla Turris non riesce l’impresa, contro il Pescara si concretizza una sconfitta. La squadra di Gaetano Fontana tiene testa per un tempo, poi crolla sotto i colpi degli uomini di Zdenek Zeman nella seconda parte di gara.

La cronaca si apre con una conclusione di Lescano al termine di una manovra insista da parte dei padroni di casa: Fasolino neutralizza senza problemi. Subito tegola per i Corallini che perdono Leonetti, giù dopo un contrasto duro con Crescenzi. All’11’ ci riprova Lescano, ancora dal limite, la traiettoria si perde sul fondo. La partita è equilibrata, nonostante il divario di classifica: al 22’ iniziativa importante di Franco che libera Rizzo, la difesa si oppone al momento del tiro. La brigata di casa riparte e Colai calcia debolmente: Fasolino raccoglie. Al 23’ biancazzurri pericolosi sull’asse Milani-Merola, la giocata di quest’ultimo è imprecisa da ottima mattonella. Al 28’ ottima replica di Plizzari sul tentativo di Franco. Al 34’ il Pescara si divora il vantaggio: Colai pesca Merola che da pochi passi manda fuori, si salva Fasolino. L’estremo difensore biancorosso è provvidenziale al 42’ sul colpo di testa dell’esterno locale. Ad avvio ripresa occasione per la Turris: su un traversone di Rizzo, Maniero stacca ma spara di un nulla fuori. Al 54’ Rafia scappa sulla destra, salta Vitiello e invita Merola alla marcatura: questa volta, il calciatore di casa non sbaglia e sblocca. Al 57’ Lescano va vicino al raddoppio con la testa, non manca la reazione corallina con Maniero. L’undici di Zeman al 60’ capitalizza una ripartenza, Colai raddoppia e complica la giornata per il gruppo di Fontana. Al 66’ Guida libera Vitiello alla conclusione, ma il laterale non impatta nel migliore dei modi. Quattro giri di cronometro dopo, Fasolino nega il tris a Lescano. Il terzo gol è soltanto rimandato, al 78’ Vergani - appena entrato in campo - punisce i biancorossi su assistenza di Rafia. La Turris accorcia con Frascatore sugli sviluppi di un angolo battuto da Giannone. Campani che restano avanti con Longo e Giannone, ma rischiano all’86’ con la fiammata di Mora: non accade altro, al triplice fischio esultano i padroni di casa.