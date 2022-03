Serie C/Girone C - Buona la prima di Novellino al ritorno in gialloblè: Schiavi lancia la Juve Stabia, Messina ko

Serie C Girone C

Cavalcare la ventata di freschezza portata da Walter Novellino. La Juve Stabia, accantonata la sconfitta interna contro il Monopoli, è di scena sul manto erboso del Messina per la trentesima giornata del Girone C di Serie C. Gialloblè chiamati alla svolta, c'è da invertire la tendenza dell'ultimo periodo per avvicinarsi alla zona playoff. Giallorossi che, dal canto loro, cercano punti in chiave salvezza.

Bastano pochi giri di cronometro agli ospiti prima di sbloccare la sfida. Al 7' Bentivegna si incarica della battuta di un calcio d'angolo, la difesa non allontana la minaccia e il pallone arriva a Schiavi. Il centrocampista controlla e calcia col sinistro, a nulla serve il tentativo di Angileri di evitare la marcatura. I locali provano a scuotersi e ad alzare il baricentro, una conclusione di Fofana al 23' termina alta sopra la traversa. Al 27' un colpo di testa di Altobelli costringe Lewandowski al grande intervento utile a sventare il raddoppio. Alla mezz'ora, Dini si oppone a una botta di Marginean, risponde Schiavi al 38' con un tiro risultato impreciso. Non ci sono ulteriori azioni da segnalare, le Vespe vanno a riposo in vantaggio di una rete.

Ad avvio ripresa, Ezio Raciti applica tre sostituzioni all'undici di partenza. La gara resta equilibrata, nonostante il punteggio favorevole alla Juve Stabia: il Messina tenta di ristabilire la parità, ma gli errori di misura condizionano le giocate. Al 60' Adorante raccoglie un suggerimento di Russo, la traiettoria dell'attaccante è larga. Stesso esito sul versante campano per Eusepi su assistenza di Stoppa. Al 70' il numero 7 dei campani si mette in evidenza con una conclusione dalla distanza che sfiora il palo dello specchio difeso da Lewandowski. Nel finale aumenta il nervosismo in campo e all'80' il direttore di gara sventola il rosso per Morelli. Non succede più nulla allo Stadio Franco Scoglio, al triplice fischio i gialloblè tornano alla vittoria.

Il tabellino

Messina (4-2-3-1): Lewandowski; Trasciani, Celic, Angileri (86' Simonetti), Morelli; Damian, Fofana; Statella (46' Russo), Marginean (75' Balde), Catania (46' Goncalves); Busatto (46' Adorante). A disposizione: Fusco, Rondinella, Giuffrida, Camilleri, Konate, D'Amore, Spaticchia. Allenatore: Ezio Raciti

Juve Stabia (4-3-1-2): Dini; Panico, Troest, Caldore, Donati; Schiavi, Daví, Altobelli (88' Squizzato); Bentivegna (75' Scaccabarozzi); Stoppa, Eusepi (88' Evacuo). A disposizione: Russo, Cinaglia, Esposito, Dell'Orfanello, Guarracino, Ceccarelli, Erradi, De Silvestro, Della Pietra. Allenatore: Walter Novellino

Arbitro: Eugenio Scarpa della sezione di Collegno

Marcatori: 7' Schiavi (JS)

Ammoniti: Angileri, Goncalves (M), Altobelli, Troest, Dini (JS)

Espulsi: 80' Morelli (M)