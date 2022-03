Serie C/Girone C - Costantino-show e il Monterosi sogna: Juve Stabia ko al Rocchi

Trasferta in programma per la Juve Stabia di Walter Novellino. Dopo la sconfitta al San Nicola di Bari nell'infrasettimanale, la truppa gialloblè è attesa dalla delicata sfida in esterna contro il Monterosi di Leonardo Menichini. La formazione locale, reduce dal successo di Torre del Greco, punta al sorpasso in classifica sui campani. Eusepi e compagni, dal canto loro, vanno alla ricerca di lunghezze utili per blindare la posizione in griglia playoff.

La cronaca si apre subito con un tentativo pericoloso dei padroni di casa: al 3' Artistico svetta su un traversone e anticipa Troest, ma non trova la via del gol. All'8' ancora Monterosi insidioso con un mancino di Parlati che risulta impreciso. Sul capovolgimento di fronte, Bentivegna chiama in causa Alia con una botta interessante. Prima del quarto d'ora, la brigata di Menichini passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato di Adamo, la difesa non allontana la minaccia e Costantino infila la zampata vincente. Al 16' l'autore della rete sfiora il raddoppio con un colpo di testa, prodigioso Dini nella circostanza. Passata la mezz'ora, Artistico serve Costantino che si fa trovare pronto all'appuntamento con la doppietta: 2-0 e ragazzi di Novellino in difficoltà. Le Vespe cercano di scuotersi con una giocata di Eusepi, Alia c'è. Ci riprova poco dopo il centravanti, l'estremo difensore vince il duello. La frazione iniziale va in archivio con l'iniziativa non perfetta di Donati.

Ad inizio ripresa, Stoppa scarica un diagonale verso lo specchio: nessuna gioia per il numero 7 di Novellino. Il fantasista gialloblè si mette in evidenza anche al 52' con un destro che si spegne a lato. Al 57' una punizione di Bentivegna spaventa la retroguardia di casa che si oppone e chiude in corner. Al 61' Costantino tenta di ritagliarsi ancora uno spazio in copertina, ma l'incornata è distante dal bersaglio. La tripletta si materializza al 64' con un colpo di testa su assistenza di Adamo, scatenato il centravanti trascinatore di giornata del Monterosi. Al 70' il subentrato Caon non riesce a sfruttare un rasoterra di Adamo. Al 77' Alia e i colleghi del reparto arretrato sventano il tentativo di Eusepi. Nel finale, l'estremo difensore di Menichini respinge un tiro di Stoppa. Al triplice fischio festeggia il Monterosi che si prende il bottino e supera la Juve Stabia in graduatoria: secondo passo falso consecutivo per le Vespe.

Il tabellino

Monterosi (3-5-2): Alia, Rocchi, Borri, Mbende, Buglio, Basit (88' D'Antonio), Parlati, Adamo (78' Milani), Tonetto (88' Sdaigui), Costantino (68' Caon), Artistico (68' Ekuban). A disposizione: Daga, Basile, Luciani, Cancellieri, Follo, Cotumaccio. Allenatore: Menichini

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Caldore, Panico; Davì (46' Scaccabarozzi), Schiavi, Altobelli (65' De Silvestro); Bentivegna (65' Della Pietra), Eusepi (85' Evacuo), Stoppa (89' Guarracino). A disposizione: Russo, Pozzer, Dell'Orfanello, Esposito, Peluso, Tonucci, Erradi, Squizzato, Ceccarelli. Allenatore: Novellino

Arbitro: Luca Cherchi della sezione di Carbonia

Marcatori: 14' Costantino (M), 32' Costantino (M), 64' Costantino (M)

Ammoniti: Parlati, Basit, Buglio (M), Evacuo (JS)