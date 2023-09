Juve Stabia dominante, Monterosi schiacciato: vittoria al debutto per Pagliuca

Serie C Girone C

La Juve Stabia si prende la vittoria al debutto stagionale, tre punti alla prima nel nuovo campionato per la squadra di Guido Pagliuca: superato il Monterosi di Fabrizio Romondini con tre gol allo stadio Bonolis di Teramo. Match senza troppi guizzi nella parte iniziale, seconda frazione invece pirotecnica.

Primo tempo equilibrato allo stadio Bonolis di Teramo. Il sussulto all’avvio è di Bentivegna, direttamente da calcio piazzato: la sfera si perde alta sopra la traversa. Le Vespe tornano a farsi vedere in avanti al 16’ con un colpo di testa di Bachini sugli sviluppi di un corner, il pallone termina fuori. Passano circa dieci giri di lancette e Bentivegna ci riprova, questa volta con una conclusione dopo una discesa sulla sinistra: traiettoria larga. Alla mezz’ora di gioco, Buglio impegna l’estremo difensore avversario. Al 33’ episodio controverso della partita: Mignanelli si guadagna la massima punizione, concessa dal direttore di gara. L’assistente però segnala fuorigioco. Nel finale di primo tempo si fa vedere in attacco anche la squadra avversaria, il colpo di testa di Fantacci viene disinnescato da Thiam.

La ripresa si apre con un calcio di rigore conquistato dai gialloblè, dal dischetto si presenta Candellone che spiazza Mastrantonio e sblocca il punteggio. Il Monterosi non ci sta e risponde alla Juve Stabia, al 50’ è Costantino a sfiorare la rete. Il pareggio arriva al 55’ con l’ex Silipo che raccoglie una respinta di Thiam e insacca per l’1-1. Al minuto 16 del secondo tempo, Erradi calcia dal limite e Mastrantonio para. Al 69’ Leone riporta avanti le Vespe con un bolide che termina il suo tragitto all’incrocio. Passano quattro giri di cronometro e c’è spazio anche per Baldi che concretizza il servizio di Piscopo: tris gialloblè a Teramo. Nel finale, i ragazzi di Pagliuca sfiorano anche il poker ancora con Candellone e con Piovanello, il risultato però non cambia: 1-3 allo stadio Bonolis di Teramo.

Il tabellino

Monterosi (4-3-3): Mastrantonio; Sini, Cinaglia (94’ Ekuban), Piroli, Crescenzi; Verde (54’ Silipo), Altobelli, Parlati (79’ Di Paolantonio); Fantacci (52’ Frediani), Costantino, Palazzino (94’ Di Francesco). A disp.: Rigon, Di Renzo, Giordani, Bittante, Perrotta, Conti, Tolomello, Ferreri. All.: Fabrizio Romondini

Juve Stabia (4-3-2-1): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio (85’ Marranzino) , Leone, Erradi; Piscopo (85’ Piovanello), Bentivegna (69’ Gerbo); Candellone (85’ Rovaglia). A disp.: Signorini, Esposito, Boccia, La Rosa, Maselli, Romeo, Guarracino, Folino, D’Amore, Picardi, Vimercati. All.: Guido Pagliuca

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta

Marcatori: 48’ rig. Candellone (JS), 55’ Silipo (M), 69’ Leone (JS), 73’ Baldi (JS)

Ammoniti: Sini (M), Mignanelli, Baldi, Thiam (JS)

Espulsi: Pagliuca dalla panchina (JS)