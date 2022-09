Serie C/Girone C - Mignanelli in gol e la Juve Stabia torna al successo: Monterosi ko di misura

Terza giornata del campionato di Serie C, nel Girone C spicca il confronto tra il Monterosi e la Juve Stabia. La squadra di Leonardo Colucci, reduce dal ko interno nel derby contro la Turris, è attesa dall'impegno sul rettangolo verde dello Stadio Ettore Mannucci.

Un primo tempo che non regala particolari spunti, le due formazioni partono con una fase di studio. L'occasione d'apertura è per i campani con un rapido contropiede che Pandolfi non sfrutta: l'attaccante spedisce alto, si salvano i ragazzi di Menichini. All'11' cerca l'affondo Mignanelli, ma la retroguardia di casa allontana la minaccia. Dopo una lunga fase di stabilità, prova a muoversi la brigata di casa con Di Francesco che pesca Rossi: la difesa napoletana c'è. La sfera si stabilizza nella zona centrale del campo, ogni accenno d'azione offensiva è smorzata. Nella fase finale della frazione iniziale si segnala un colpo di testa non riuscito a Pandolfi su assistenza di Bentivegna. Il secondo tempo del Mannucci prende il via con gli stessi interpreti dei primi quarantacinque minuti. Al 50' Pandolfi dialoga con Maggioni e cerca nuovamente la conclusione, la sfera si perde sul fondo. Al 55' i locali si portano avanti con una giocata di Di Renzo da calcio piazzato: nessun compagno trova il tap-in. Al 61' contatto in area tra Mbende e Gerbo, il direttore di gara assegna la massia punizione alle Vespe. Dal dischetto va Pandolfi che, in una giornata da dimenticare, spreca un'altra occasione: il risultato resta inchiodato. Al 75' si sblocca il risultato in favore della brigata di Colucci, ci pensa Mignanelli a stappare il match con un tiro preciso che vale il vantaggio. La replica degli avversari è affidata a Carlini che chiama in causa Barosi. All'84' la difesa laziale si oppone a un tentativo di Pandolfi. Nel finale, il Monterosi è pericoloso con uno stacco di Liga e con una botta di Mbende neutralizzata da Barosi. Al triplice fischio la Juve Stabia strappa tre punti importanti in ottica classifica e mette alle spalle il passo falso nel derby.

Il tabellino

Monterosi (4-3-1-2): Alia, Di Renzo, Mbende, Borri, Tartaglia (78' Liga); Parlati (69' Burgio), Lipani, Gasperi (59' Verde); Santarpia; Rossi (59' Costantino), Di Francesco (69' Carlini). A disposizione: Moretti, Basile, Cancellieri, Giordani, D'Antonio, Tolomello, Cirone. Allenatore: Menichini

Juve Stabia (4-3-3): Barosi, Maggioni (87' Peluso), Cinaglia, Caldore, Mignanelli; Altobelli, Maselli (73' Berardocco), Gerbo (73' Silipo); Scaccabarozzi, Pandolfi (87' Vimercati), Bentivegna (55' D'Agostino). A disposizione: Russo, Dell'Orfanello, Carbone, Ricci, Guarracino, Della Pietra, Picardi. Allenatore: Colucci

Arbitro: Dario Madonia di Palermo

Marcatori: 75' Mignanelli (JS)

Ammoniti: Gasperi, Menichini dalla panchina (M), Bentivegna, D'Agostino, Caldore, Barosi (JS)