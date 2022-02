Serie C/Girone C - La Turris va in vantaggio, il Monopoli rimonta e vince: l'autogol di Sbraga al 93' condanna i Corallini

Serie C Girone C

Scontro al vertice. Riflettori puntati sull'impianto Vito Simone Veneziani. Il Monopoli di Alberto Colombo attende la Turris di Bruno Caneo nella sfida dell'infrasettimanale. Un appuntamento di rilievo tra le due sorprese della competizione: pugliesi e campani vanno a caccia di un risultato positivo per mantenere la scia dell'alta classifica.

Non si sblocca il primo tempo sul suolo biancoverde. La partita è equilibrata, le occasioni sono sporadiche. Partenza migliore per i Corallini che premono sull'acceleratore e creano la prima opportunità con Sbraga. L'ex difensore dell'Avellino, in girata, non trova lo specchio. Poco più tardi ci prova il collega Manzi, il tentativo è ancora impreciso. Al 17' Leonetti salta Arena e, a tu per tu con Loria, si divora una chance ghiotta calciando fuori. Al 21' il rientrante Franco serve Varutti, l'interprete mancino di Caneo non inquadra la porta. I padroni di casa si affacciano in avanti con un tiro di Starita che non ottiene gli effetti sperati. Non succede più nulla nelle battute finali del primo tempo, le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Concreto e determinato l'approccio della Turris ad avvio secondo tempo: i biancorossi trovano subito la via del gol con Pavone. L'attaccante si mette in evidenza con una giocata personale, salta Novella e insacca alle spalle di Loria per il vantaggio ospite. Al 64' Viteritti prova a beffare Perina con un piazzato, la sfera termina sul fondo. Un minuto dopo è Guiebre a sprecare una buona palla da mattonella invitante. Al 69' cross velenoso di Tascone, Longo e Giannone non riescono a trovare il tap-in. Al 73' il team di Colombo pareggia. Bussaglia scodella al centro, Grandolfo impatta e Perina respinge. Sulla ribattuta si fionda Borrelli che sigla l'1-1. All'84' Loria sventa la minaccia generata da una punizione di Franco. Passano pochi secondi e Borrelli salva sulla linea. Nel finale, un tiro-cross di Bussaglia, deviato da Sbraga, termina nel sacco: è 2-1 al Veneziani.

Il tabellino

Monopoli (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Novella (72' Borrelli); Viterriti, Piccinni (62' Morrone), Vassallo (86' Langella), Bussaglia, Guiebre; Granfoldo (87' Rossi), Starita. A disposizione: Guido, Mercadante, Pambianchi, D'Agostino, Romano, Nina. Allenatore: Colombo

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga, Varutti; Ghislandi, Tascone (74' Zampa), Franco, Nunziante (74' Di Nunzio); Pavone (59' Giannone), Longo, Leonetti (59' Bordo). A disposizione: Abagnale, Colantuono, Iglio, Nocerino, Zanoni. Allenatore: Caneo

Arbitro: Simone Galipò di Firenze

Marcatori: 51' Pavone (T), 72' Borrelli (M), 93' aut. Sbraga (M)

Ammoniti: Bizzotto, Morrone, Rossi (M), Ghislandi (T)