Serie C/Girone C - La Turris si sfalda al Veneziani, il Monopoli vince in casa: altra trasferta senza vittorie per i Corallini

Trasferta insidiosa per la Turris, alla ricerca di punti salvezza e reduce dal successo casalingo contro il Monterosi: sul percorso dei ragazzi di Gaetano Fontana c’è l’impegno sul rettangolo da gioco del Monopoli. Il tecnico corallino apporta una sola modifica all’undici sceso in campo dall’inizio nel turno precedente. Maldonado scalza Franco e si prende la maglia da titolare, in attacco c’è l’esperto tridente. La cronaca si apre con l’iniziativa in fase di possesso dei padroni di casa, mentre è attenta la difesa campana che prova a pungere di rimessa. Al 9’ potenziale opportunità per gli ospiti con Ruffo Luci che serve Leonetti, filtrante verso Maniero ma il passaggio non è preciso. Prime battute contraddistinte da numerose interruzioni e da una pioggia di cartellini gialli. La gara è equilibrata, gli spunti sono pochissimi. Al 26’ calcio piazzato insidioso di Manzari da posizione defilata, Perina sventa la minaccia con una parata di riflesso. Poi proteste biancoverdi, chiesto un tocco di mano di Ruffo Luci: l’arbitro fa proseguire. Al 37’ slalom di Starita che entra in area e calcia, nessun problema per Perina. Il primo tempo non regala ulteriori azioni interessanti, da segnalare un corner velenoso battuto dai pugliesi: brivido per il reparto arretrato di Fontana. Sul fronte opposto, rasoterra di Leonetti e deviazione di Vettorel: all’intervallo è 0-0. Avvio di secondo tempo da dimenticare per la Turris che resta in dieci: Di Nunzio si fa rubare la sfera da Fella e lo trattiene, per il direttore di gara è fallo da ultimo uomo ed espulsione diretta. Al 60’ il Monopoli passa in vantaggio: su una situazione da fermo di Pinto, Mulè si fa trovare pronto e sblocca la partita. La reazione della Turris è affidata a un missile di Maldonado da lontano, Vettorel respinge. Al 70’ palla persa da Contessa sulla corsia, Viteritti spinge e mette al centro: Giannotti raddoppia e chiude i giochi. Nelle battute conclusive, il Monopoli spreca il tris con Fella. Si chiude con una sconfitta la trasferta allo Stadio Veneziani per i Corallini: non mancano i cori di contestazione da parte della tifoseria.