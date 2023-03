Serie C/Girone C - Il Giugliano torna ad esultare, Monopoli ribaltato: doppietta di Salvemini e gol di Sorrentino

Più forte dell’avvio shock, complice anche la superiorità numerica: il Giugliano supera il test Monopoli in trasferta, ritrova la vittoria in campionato e mette alle spalle il periodo buio. Successo in rimonta per la compagine di Raffaele Di Napoli, si può tornare a respirare dopo settimane difficili in termini di risultati ottenuti.

Partenza da incubo per i campani, con Scognamiglio che tocca di braccio in piena area di rigore: il direttore di gara assegna il penalty ai pugliesi. Sul punto di battuta si presenta Starita che spiazza Viscovo e sblocca la sfida. Passano pochi minuti e i biancoverdi costruiscono un’altra occasione interessante con un tiro-cross di Pinto che impegna il portiere ospite. Al 13’ Pinto cerca il tiro dalla distanza, ma la mira è imprecisa. Soltanto al 17’ si registra la prima chance per il team napoletano con un colpo di testa di Biasiol, la palla finisce sull’esterno della rete. I Tigrotti prendono fiducia e al 26’ Felippe calcia, ma non indirizza verso il bersaglio. Al 32’ Mulè svetta sugli sviluppi di un corner, l’incornata è alta. Sul versante opposto, miracolo di Pisseri sulla girata di Sorrentino. Il gol gialloblù è soltanto rimandato perché al 34’ ancora Sorrentino approfitta una disattenzione della retroguardia su un lancio dalle retrovie e batte l’estremo difensore: 1-1 al Veneziani. Al 36’ episodio chiave del match: Giannotti reagisce su Poziello, l’arbitro sventola il rosso diretto. Monopoli in dieci e Giugliano con la superiorità da sfruttare. Ad inizio secondo tempo, i ragazzi di Di Napoli ribaltano il risultato: la sponda di Poziello favorisce Salvemini che elude la marcatura di Mulè e buca Pisseri. Al 66’ Felippe cerca la gioia personale, ma la conclusione non è impeccabile. A undici dal novantesimo Salvemini mette in ghiaccio la vittoria con la rete dell’1-3: doppietta per l’attaccante che capitalizza un contropiede su palla persa da Falbo. Va in archivio così la sfida dello Stadio Veneziani.