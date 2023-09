Turris a Messina, derby Sorrento-Avellino, Giugliano in trasferta e Juve Stabia con il Potenza: le probabili formazioni e dove guardare le partite

Serie C Girone C

Giovedì dedicato alla quarta giornata del Girone C di Serie C, scatta l’ora del turno infrasettimanale e del primo tour de force della stagione. Archiviati i risultati dei due derby, le quattro squadre napoletane tornano in campo per affrontare gli impegni di oggi.

Messina-Turris

La capolista Turris fa visita al Messina. In vetta alla classifica a punteggio pieno, la formazione guidata da Bruno Caneo va alla ricerca della continuità e delle conferme. La brigata corallina, protagonista di tre vittorie in altrettante gare disputate, sarà di scena allo stadio Franco Scoglio. L’avversario giallorosso, con una sola partita disputata finora, ovvero il pareggio all’esordio contro l’Audace Cerignola, ritrova un impegno ufficiale dopo quasi tre settimane dall’ultima volta.

Nella conferenza stampa pre-partita, in casa Turris sono intervenuti Luca Giannone e Jacopo Scaccabarozzi. Domenica sera speciale per i due calciatori: l’attaccante ha tagliato il traguardo delle 100 presenze, il centrocampista ha messo a segno una doppietta decisiva per la rimonta sul Sorrento. Il fantasista ha parlato così a poche ore dalla nuova gara in programma: “Nello spogliatoio c’è più armonia sicuramente, anche perché l’anno scorso c’è stato subito il cambio e quindi si è creata un po’ di tensione. Quest’anno abbiamo avuto modo di lavorare subito tutti insieme, quindi il gruppo si è formato bene e c’è una buona sintonia. Sono arrivati giocatori forti, il mister sta lavorando tanto. È riuscito a dare subito la sua impronta, poi i ragazzi si sono messi tutti a disposizione. È stato facile anche per il mister gestire il gruppo come voleva. L’anno scorso si sono create delle tensioni già all’inizio e questo non ha fatto bene, tante cose poi sono uscite fuori e non è stato un buon segnale. Questa stagione, partendo forte e con la voglia di rifarsi, è normale che la gente sia attratta. Messina? Incontreremo una squadra tosta, con giocatori importanti. Troveremo un ambiente caldo, vorrà riscattarsi dalla sconfitta dell’anno scorso, ma andremo lì a fare la nostra partita e praticare il nostro calcio”.

L’ex Juve Stabia ha invece parlato delle sue prime settimane da giocatore corallino: “Mi trovo molto bene con Franco, abbiamo caratteristiche diverse e quindi ci completiamo a vicenda. Ci stiamo dando tutti una grande mano, sta andando molto bene. Giocare a due in mezzo al campo in passato l’ho fatto soltanto un anno, più passa il tempo e più mi abituo a giocare così. Più gol? Lo spero. Negli ultimi anni, a livello realizzativo, non ho fatto molto bene. Mi piacerebbe tornare a segnare un po’ di più. Per il calcio che propone la Turris, è più facile arrivare alla conclusione. Spero che la doppietta sia di buon auspicio. Fa piacere aver portato a casa queste vittorie, abbiamo dimostrato di essere compatti e di essere un bel gruppo, deve essere la strada da seguire. Per il gioco che proponiamo, le occasioni in attacco le avremo sempre. La capacità di gestire la sofferenza, con maturità e lucidità, deve essere alla base”.

Caneo non avrà a disposizione Frascatore, fermato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione di domenica, e Franco, alle prese con un problema fisico. Nel terzetto difensivo potrebbe vedersi Burgio con Miceli e Cocetta. Resiste il ballottaggio tra i portieri, mentre va verso la conferma la linea di centrocampo con Matera accanto a Scaccabarozzi. Pavone, De Felice e D’Auria si candidano a una maglia da titolari in attacco. In casa Messina invece Manetta e Pacciardi puntano a partire dall’inizio. Frisenna con Firenze e Scafetta a centrocampo, Zunno ed Emmausso (in vantaggio su Cavallo) a supporto di Plescia.

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Pacciardi, Tropea; Scafetta, Frisenna, Firenze; Zunno, Plescia, Emmausso.

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Burgio; Cum, Matera, Scaccabarozzi, Contessa; Pavone, De Felice, D’Auria.

Il direttore di gara sarà Simone Galipò della sezione di Firenze, coadiuvato da Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Simone Piazzini di Prato. Quarto ufficiale: Martina Molinaro di Lamezia Terme. La partita Messina-Turris, con fischio d’inizio alle 18.30, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 256. In streaming invece attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.

Sorrento-Avellino

Un solo punto in tre partite per il Sorrento, pur disputando prestazioni dal grande valore. La compagine costiera, che ha ritrovato il professionismo dopo la vittoria del campionato di Serie D, non è ancora riuscita a portare a casa i tre punti. Soltanto un guizzo contro l’Audace Cerignola, poi sconfitte con Giugliano e Turris nelle prime due trasferte di quest’annata. Gli uomini di Vincenzo Maiuri, allo stadio Viviani di Potenza, accoglieranno l’Avellino. La corazzata biancoverde ha iniziato malissimo la nuova avventura, doppia sconfitta con Latina e Juve Stabia, seguita dalla scelta della società di esonerare Massimo Rastelli. La panchina è stata affidata a Michele Pazienza che si è presentato alla piazza irpina con un pareggio senza reti al Partenio contro il Foggia.

Il tecnico rossonero, al termine della sfida persa al Liguori, si era espresso ai microfoni del club: “Questo è un film che non voglio rivedere. Abbiamo dominato, la Turris ha fatto tre tiri in porta e ha trovato la vittoria in questo modo. Poi il 2-2 è stata una nostra ingenuità, bastava gestire meglio, mettendosi davanti al pallone. Se vogliamo fare qualcosa di buono, dobbiamo eliminare le imperfezioni e lavorare sui dettagli. Dobbiamo crescere, ormai è diventata una costante. Sono state tre partite sulla stessa linea, uguali, dove il Sorrento ha raccolto meno rispetto alle prestazioni. Dobbiamo capire il motivo ed essere più determinati nei momenti clou della partita”. Anche il capitano Giuseppe La Monica, era intervenuto: “Giochiamo bene, ma sbagliamo ancora qualcosa perché portiamo pochi punti a casa. Quello che stiamo facendo non basta. Adesso abbiamo un altro derby, contro l’Avellino, daremo il massimo e faremo più attenzione su quello che abbiamo provato e che proveremo in settimana. Dobbiamo essere più attenti in campo, al minimo errore prendiamo gol. Speriamo di conquistare la vittoria, lo meritano anche i tifosi che ci seguono dappertutto”.

Considerato il forcing di questa settimana, mister Maiuri potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’undici di riferimento. L’ex Marcone è sicuro del posto, così come la difesa che potrebbe non subire variazioni. Bonavolontà mette nel mirino la maglia di De Francesco, in avanti Scala e Ravasio potrebbero avere una chance: ballottaggio in corso con Martignago e Petito. Pazienza non avrà a disposizione D’Angelo, che ha rimediato un infortunio alla caviglia. Ci sono Varela e Maisto, ma partiranno dalla panchina. Dubbio tra Benedetti e Mulè in difesa, Sannipoli e Armellino in mediana con Palmiero avanti su Dall’Oglio. Il tandem d’attacco potrebbe essere composto da Gori e Patierno.

Sorrento (4-3-3): Marcone, Todisco, Blondett, Panelli, Loreto, La Monica, Bonavolontà, Vitale, Badje, Martignago, Scala. All.: Maiuri

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Rigione, Cionek, Benedetti; Cancellotti, Palmiero, Armellino, Sannipoli, Tito; Patierno, Gori. All.: Pazienza

Stefano Nicolini della sezione di Brescia arbitrerà il match, gli assistenti saranno Marco Toce di Firenze e Davide Conti di Seregno. Il Quarto Ufficiale sarà Aleksandar Djurdjevic di Trieste. Il derby Sorrento-Avellino, con fischio d’inizio alle ore 18.30, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 258. In streaming invece attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.

Picerno-Giugliano

Anche il Giugliano torna in campo per la quarta giornata del campionato. Accantonato il pareggio del De Cristofaro contro la Juve Stabia, il gruppo guidato da Raffaele Di Napoli farà visita al Picerno, avversario che ha intenzione di riscattare il passo falso di Catania. I tigrotti però vanno a caccia della vittoria che manca dal debutto stagionale. Il trainer gialloblu ha presentato il match in conferenza stampa alla vigilia, queste le sue parole: “Lunedì siamo stati bravi in un momento particolare, venivamo da una sconfitta. Abbiamo interpretato bene la gara e saputo soffrire, la prestazione è stata buona. Sono convinto che, sotto l’aspetto della qualità del gioco, c’è tanto da migliorare. Mi aspetto tanto dai miei ragazzi perché ci sono potenzialità importanti. Picerno? È una squadra che ha fatto bene l’anno scorso, si è migliorata quest’anno e ha portato giocatori di categoria all’interno su una base già consolidata. Il campo è un loro punto di forza, ci stiamo preparando per la partita. Infortunati? Giorgione è out, ha avuto lo stesso problema dopo un calcio alla caviglia. Menna sempre ai box, Zullo è in ripresa e va tenuto in considerazione perché ha lavorato meglio nell’ultima settimana. Vogiatzis? Sta imparando la lingua, lo aiuterà molto. Si sta adeguando e inserendo bene, è molto forte e può giocare a due o a tre. Ha gamba, tecnica e personalità. 4-3-3? Può essere una soluzione. Sono un allenatore che lavora su tanti concetti, il sistema di gioco per me è superato. La mia squadra è capace di cambiare sistema anche a gara in corso. La nostra base è il 3-5-2, ma lavoriamo anche con altri moduli. Mi piace lavorare in proiezione della squadra avversaria. Ci sistemeremo in base al momento. Di Dio? Ha un motore di categoria superiore e qualità eccellenti, gioca bene in qualsiasi ruolo. Salvemini-Bernardotto? Abbiamo cinque attaccanti con caratteristiche diverse, possono coesistere in maniera differente. Salvemini e Bernardotto hanno qualità di attacco alla profondità, di protezione del pallone, di pulire le giocate. Sorrentino è molto bravo nel gioco aereo, Nocciolini ha qualità importanti, c’è De Sena che si sta riprendendo. Siamo assortiti bene, dobbiamo essere bravi a trovare le giuste soluzioni per metterli in condizione di far bene”.

Classico 4-2-3-1 per il Picerno di Emilio Longo. Il tecnico, che sta valutando le condizioni di Maiorino, potrebbe riproporre la squadra vista a Catania. Di Napoli dovrà fare a meno dello squalificato Di Dio e dell’infortunato Giorgione, in difesa Zullo potrebbe spuntarla su Berman. Oyewale torna dal 1’, Vogiatzis verso una casacca dall’inizio. Pochi altri dubbi per i tigrotti che dovrebbero riconfermare Berardocco e Gladestony, così come Bernardotto e Salvemini in attacco.

Picerno (4-2-3-1): Merelli, Pagliai, Gilli, Garcia, Novella, De Ciancio, Gallo, Ceccarelli, Albadoro, Graziani, Murano. All.: Longo

Giugliano (3-5-2): Russo, Zullo, Scognamiglio, Caldore, Rondinella, Vogiatzis, Berardocco, Gladestony, Oyewale, Bernardotto, Salvemini. All.: Di Napoli

Domenico Leone della sezione di Barletta arbitrerà il match, gli assistenti saranno Federico Fratello di Latina e Rodolfo Spataro di Rossano. Il Quarto Ufficiale sarà Andrea Zoppi di Firenze. La gara Picerno-Giugliano, con fischio d’inizio alle ore 20.45, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 259. In streaming invece attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.

Juve Stabia-Potenza

Tre risultati consecutivi, al De Cristofaro però un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca. Per la Juve Stabia di Guido Pagliuca è stato un inizio da incorniciare: due vittorie preziose contro Monterosi e Avellino, poi lo 0-0 nella dimora del Giugliano. Questa sera, le vespe scenderanno in campo per affrontare l’ostacolo Potenza, squadra in salute e reduce dal successo sul Monopoli. I gialloblè hanno invocato l’aiuto del pubblico: “Perché con voi è ancora più bello. Vi aspettiamo allo stadio, riempiamolo”. Non c’è stata conferenza stampa pre-partita per l’allenatore, questa mattina il club ha ufficializzato un nuovo rinforzo dal mercato. Si tratta del difensore Cristian Andreoni, classe 1992, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Vaprio D’Adda, è cresciuto calcisticamente nel Milan e ha vestito, tra le altre, le maglie del Pro Patria, della Reggiana, del Lugano, del Bassano, del Vicenza, dell’Ascoli, del Bari e del Pordenone.

Rotazioni in vista per Pagliuca che, tuttavia, dovrebbe confermare pienamente il pacchetto arretrato. Baldi e Mignanelli sulle corsie, la coppia Bachini-Bellich a difesa di Thiam. Gerbo e Romeo potrebbero far rifiatare Buglio ed Erradi. Testa a testa tra Bentivegna e Marranzino per un posto sulla trequarti, ballottaggio altresì tra Candellone e Rovaglia. Consueto 3-5-2 per i rossoblu con Gyamfi, Sbraga e Verrengia probabili protagonisti in retroguardia. Hadziosmanovic e Volpe sulle fasce, con l’ex Benevento Schiattarella in cabina di regia. Gagliano e Caturano in attacco.

Juve Stabia (4-3-2-1): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Gerbo, Leone, Romeo; Piovanello, Bentivegna; Candellone. All.: Pagliuca

Potenza (3-5-2): Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Verrengia; Hadziosmanovic, Laaribi, Schiattarella, Saporiti, Volpe; Gagliano, Caturano. All.: Colombo

Il direttore di gara sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini, coadiuvato da Simone Biffi di Treviglio e Vittorio Consonni di Treviglio. Quarto ufficiale: Carlo Palumbo di Bari. La partita Juve Stabia-Potenza, con fischio d’inizio alle 20.45, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 257. In streaming invece attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.