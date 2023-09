Clamorosa rimonta della Turris, 3-3 con il Messina allo stadio Scoglio: Nocerino firma il pari al 95'

Serie C Girone C

Clamorosa rimonta della Turris allo stadio San Filippo-Franco Scoglio. La squadra di Bruno Caneo agguanta il Messina sul 3-3, Nocerino timbra ancora il cartellino, questa volta al 95’. Quarto risultato utile consecutivo per i corallini che restano in vetta. Rotazioni nell’undici di partenza con Burgio che prende il posto dello squalificato Frascatore. Nessun cambio in mezzo al campo, stravolto il tridente: Pavone, D’Auria e De Felice partono dall'inizio.

Pronti via e i padroni di casa passano in vantaggio. Errore di Fasolino in fase di disimpegno, Emmausso intercetta e serve in mezzo Plescia. L’attaccante raccoglie, si fa trovare pronto e spedisce nello specchio. L’avvio è da dimenticare, all’8’ i giallorossi trovano anche il raddoppio. Ci pensa Frisenna, con una conclusione dalla distanza, a superare l’estremo difensore e a trovare il gol. La reazione immediata degli ospiti si fa attendere e i peloritani cercano di sfruttare il momento favorevole del match. Passano due minuti e Ortisi, dopo un affondo sulla corsia, manda sull’esterno della rete. Al 16’ altro rischio per la Turris con un retropassaggio non preciso di Contessa, Fasolino evita la beffa. L’esterno, quattro minuti più tardi, partecipa alla manovra che porta i campani al gol. Al 20’ D’Auria conclude di prima e al volo dopo un cross di Contessa: battuto Fumagalli, che riesce soltanto a toccare il pallone. I corallini guadagnano campo e fiducia, il Messina prova a spingerli nuovamente nelle retrovie con un tentativo di Emmausso al 29’, Fasolino respinge. Gli uomini di Caneo si affacciano nell’area avversaria con un colpo di testa di Miceli, l’incornata è imprecisa. Poco altro prima dell’intervallo: il numero 10 di casa tenta il jolly dal limite nel recupero, ma non indirizza. Sul capovolgimento di fronte, De Felice neutralizza una botta di Scaccabarozzi.

In avvio di ripresa, ottima chance per la Turris con Cum che calcia al volo su passaggio di Contessa, Ortisi si immola. Al 48’ è Pavone a divorarsi una ghiotta occasione sugili sviluppi di una rimessa, il classe 2003 non indirizza verso il bersaglio da posizione invitante. La storia insegna: gol sbagliato, gol subito. Emmausso al 50’ concretizza un contropiede e riporta il Messina avanti di due nel punteggio. I ragazzi di Caneo restano in partita nonostante il doppio svantaggio, al 54’ D’Auria va a caccia della doppietta, ma la giocata è larga. I giallorossi amministrano e al 56’ sfiorano il poker ancora con lo scatenato Emmausso. Gli ospiti tornano alla carica soltanto al 69’ con Maniero che, appena entrato sul terreno di gioco, va vicino alla rete con un colpo di testa alto. I peloritani premono di nuovo sull’acceleratore e al 75’ fanno tremare Fasolino con una conclusione di Zunno. All’83’ Giannone, con un missile da fuori area, buca Fumagalli e riapre la contesa nel finale. Nel recupero, Scaccabarozzi mette al centro e Pugliese tocca, il guardiano locale si sporca i guantoni. È il 95’ quando, su un traversone di Cum, Nocerino devia di testa e insacca: esplode la panchina corallina, pareggio acciuffato allo scadere. Clamorosa rimonta della Turris allo stadio Scoglio, con il Messina termina 3-3.

Il tabellino

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Scafetta, Firenze, Frisenna (92’ Buffa); Emmausso (92’ Ragusa), Plescia (66’ Zunno), Cavallo (66’ Ferrara). A disp.: De Matteis, Polito, Darini, Tropea, Luciani, Zammit. All.: Modica

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta (78’ Esempio), Miceli, Burgio; Cum, Matera (67’ Pugliese), Scaccabarozzi, Contessa; Pavone (61’ Nocerino), De Felice (61’ Maniero), D’Auria (61’ Giannone). A disp.: Pagno, Iuliano, Maestrelli, Musumeci, Primicile, Guida. All.: Caneo

Arbitro: Galipò di Firenze

Marcatori: 1’ Plescia (M), 8’ Frisenna (M), 20’ D’Auria (T), 50’ Emmausso (M), 83’ Giannone (T), 95’ Nocerino (T)

Ammoniti: Manetta, Lia, Polito, Frisenna (M), Cocetta, Pugliese, Giannone (T)