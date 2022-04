Serie C/Girone C - La Turris conquista il Franco Scoglio, Messina ko: decidono Giannone e Leonetti

Confermarsi su un campo ostico e difficile, la Turris di Bruno Caneo è chiamata all'ultimo test distante dall'Amerigo Liguori. La regular season è alle battute conclusive, la penultima giornata del Girone C di Serie C riserva il confronto col Messina allo Stadio Franco Scoglio.

La cronaca si inaugura con una giocata di Giannone dalla distanza, la sfera finisce ampiamente sul fondo. Al 10' è nuovamente il fantasista corallino ad affacciarsi in avanti, ma Lewandowski abbassa la saracinesca. Al 13' i siciliani rispondono con un tiro di Fazzi che termina lontano dal bersaglio. Stesso esito per Varutti al quarto d'ora, mentre poco più tardi l'estremo difensore locale deve opporsi alla fiammata di Franco. La chance più grande per la squadra di Raciti si materializza nella seconda parte di frazione con Piovaccari, fermato dalla difesa campana. Al 37' la Turris stappa la partita. Fallo di mano di Celic in area, il direttore di gara assegna la massima punizione. Dagli undici metri va Giannone che è glaciale e sblocca il risultato. Nel finale, Fofana impegna Perina, ancora attento. Approccio importante per i giallorossi all'avvio di ripresa, al 46' Russo chiama in causa il guardiano biancorosso. Nel momento migliore del Messina, i napoletani capitalizzano il raddoppio. Indecisione tra Camilleri e Lewandowski, Leonetti si fionda sulla sfera e insacca per lo 0-2. Al 55' la traversa si oppone a Piovaccari, il legno però salva il team di casa su Giannone qualche minuto dopo. All'80' la truppa siciliana accorcia le distanze con Russo che controlla e conclude, beffano Perina. Non c'è più tempo, nonostante l'insistenza dei peloritani: la Turris sbanca il Franco Scoglio.

Il tabellino

Messina (4-3-3): Lewandowski (91' Caruso); Trasciani (46' Angileri); Fazzi, Celic, Camilleri; Russo, Fofana (67' Adorante), Rizzo (91' D’Amore); Statella, Piovaccari; Busatto (46' Marginean). A disposizione: Caruso, Rondinella, Giuffrida, Damian, Konate, Matese, Catania, Balde. Allenatore: Raciti

Turris (4-3-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio, Varutti; Zampa, Tascone, Franco (67' Bordo); Leonetti (58' Loreto), Longo, Giannone (83' Pavone). A disposizione: Abagnale, Sbraga, Ghislandi, Zanoni, Iglio, D’Oriano, Nocerino, Nunziante, Finardi. Allenatore: Caneo

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari

Marcatori: 37' rig. Giannone (T), 52' Leonetti (T), 80' Russo (M)

Ammoniti: Di Nunzio, Manzi (T)