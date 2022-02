Serie C/Girone C - La Turris crolla ancora: tris Latina al Francioni

Serie C Girone C

Due sconfitte consecutive e giorni tutt’altro che semplici. Per la Turris di Bruno Caneo è giunto il momento di rialzare la testa e rilanciarsi in classifica dopo le disfatte con Monopoli e Catania. Allo Stadio Francioni va in scena il confronto col Latina, squadra intenzionata al blitz nella zona playoff della graduatoria. Per i biancorossi, invece, è l’occasione per riscattare gli ultimi deludenti risultati e proiettarsi nella fascia nobile.

Equilibrio ad inizio contesa e zero occasioni create. Ci provano gli ospiti con un filtrante di Bordo per Leonetti, Cardinali esce in anticipo. Replica Sarzi Puttini lanciato da Giorgi, ma la posizione è irregolare. Al 9’ Caneo perde Leonetti che si accascia sul terreno di gioco per un problema alla caviglia e chiede il cambio. All’11’ Carletti è minaccioso con un colpi di testa, la traiettoria non è precisa. Passano sette giri di cronometro e i nerazzurri sbloccano il risultato. Sane riceve da Carissoni, protegge la sfera, arriva al limite e libera un sinistro sul primo palo che infila Perina. Al 23’ Carletti viene steso da Loreto in area, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta lo stesso Carletti che spiazza Perina e fissa il 2-0. Alla mezz’ora, l’estremo difensore biancorosso deve opporsi alla giocata di Ercolano. Al 34’ Sbraga ci prova dalla distanza, Cardinali non trattiene e Nunziante accorcia col tap-in. Nel finale di frazione ci provano Ercolano e Franco, ma il punteggio non cambia ulteriormente.

La ripresa si inaugura col possesso dei Corallini che vanno alla ricerca del pareggio: tuttavia, il Latina non concede spazi e la manovra del team di Torre del Greco è sterile. Al 53' Bordo carica dalla lunghissima distanza, il pallone finisce fuori. Al 57' il subentrato Teraschi si mette in evidenza con l'idea personale e un diagonale largo. Al 60' Carletti cerca di nuovo la gioia realizzativa, la bordata al volo è imprecisa. Due minuti dopo Cardinali è chiamato a respingere un tiro di Zampa. Al 75' Giannone conquista la sfera e tenta a giro, parabola alta sopra la traversa. All'81' Sane crea problemi alla difesa ospite, l'attaccante trova la strada sbarrata da Bordo. A tre dal 90', Zampa spreca una buona chance su suggerimento di Giannone. Al 92' il Latina cala il tris con Barberini. Terza sconfitta consecutiva per la Turris che vive il momento più difficile della stagione.

Il tabellino

Latina (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Esposito (72' Celli), Giorgini; Sarzi Puttini (72' De Santis), Di Livio (78' Barberini), Amadio, Tessiore, Ercolano (54' Teraschi); Carletti (78' Jefferson), Sane. A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Palermo, Atiagli, D'Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Turris (3-5-2): Perina; Manzi, Sbraga, Loreto; Ghislandi, Bordo, Franco (59' Santaniello), Finardi (59' Giannone), Nunziante; Pavone (78' Nocerino), Leonetti (12’ Zampa). A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Iglio. Allenatore: Salvatore (Caneo squalificato).

Arbitro: Enrico Maggio di Lodi

Marcatori: 18’ Sane (L), 24’ rig. Carletti (L), 34’ Nunziante (T), 92' Barberini (L)

Ammoniti: Carissoni (L), Loreto (T)