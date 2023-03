Serie C/Girone C - La Turris ci prova più volte, il Latina regge: 0-0 allo Stadio Francioni

Terzo risultato utile consecutivo per la Turris, allo Stadio Francioni di Latina arriva un pareggio: la squadra biancorossa non riesce a trovare il bottino pieno, gli uomini di Gaetano Ferrara ci provano ma il risultato resta inchiodato.

Il tecnico si affida al ritrovato 3-5-2 con Guida a supporto di Longo nello scacchiere offensivo. In mediana c’è Franco, con Zampa e Acquadro ai suoi lati. Contessa e Rizzo sono gli esterni, rientra Di Nunzio nel pacchetto arretrato con Miceli e Boccia. Ancora Fasolino tra i pali. Fasi di studio all’avvio di partita, entrambe cercano di non scoprirsi. Il primo lampo è dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, De Santis non riesce ad impattare su sponda di Rosseti. Al 13’ prima grande opportunità per i Corallini con Longo che riceve da Acquadro e, a tu per tu con Tonti, vede la sua conclusione sporcata. Al 20’ colpo di testa dello stesso Acquadro su traversone dalla sinistra, la sfera sfila sul fondo. Passano tre minuti e sul capovolgimento di fronte, su errore in uscita di Boccia, Rosseti non capitalizza in piena area di rigore. La partita vive di fiammate sporadiche, nella seconda parte della prima frazione c’è pochissimo da segnalare: le compagini rientrano negli spogliatoi all’intervallo sul risultato di 0-0. Al ritorno in campo è subito Ercolano, subentrato a Rizzo, a spaventare la difesa locale con una botta da posizione interessante. Al 52’, su suggerimento di Sannipoli, Rosseti si divora una clamorosa chance. Sul ribaltamento, Tonti è provvidenziale in uscita su Longo. Al 63’ Ercolano non indirizza verso la porta, sul versante opposto è Belloni a rendersi pericoloso ma Fasolino c’è. Al 72’ rete annullata ai nerazzurri, il signor Cherchi di Carbonia ferma De Santis in posizione irregolare. La Turris prova a vincere la partita, nelle battute conclusive da segnalare tre grandi occasioni per Schirò, Guida ed Ercolano: al triplice fischio è 0-0 allo Stadio Francioni.

Il tabellino

Latina (3-4-1-2): Tonti; De Santis, Esposito, Cortinovis; Sannipoli, Amadio, Riccardi (68’ Pellegrino), Carissoni; Furlan (68’ Barberini); Fabrizi, Rosseti (60’ Belloni). A disposizione: Cardinali, Giannini, Di Mino, Bezziccheri, Celli, Peschetola, Nori, Calabrese, Gallo. Allenatore: Bedetti

Turris (3-5-2): Fasolino; Boccia (46’ Frascatore), Di Nunzio, Miceli; Rizzo (46’ Ercolano), Acquadro (59’ Schirò), Franco, Zampa, Contessa (88’ Haoudi); Guida, Longo (59’ Maniero). A disposizione: Antolini, Perina, Finardi, Maldonado, Vitiello, Giannone, Di Franco, Taugourdeau, D'Alessandro. Allenatore: Fontana

Arbitro: Cherchi di Carbonia

Ammoniti: Di Nunzio, Fabrizi, Zampa, Maniero, Contessa