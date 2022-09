Serie C/Girone C - La Juve Stabia preme, la Viterbese resiste: 0-0 al Menti, prosegue la striscia utile per i gialloblè

È un avvio di stagione da incorniciare. Un solo passo falso in un cammino finora ricco di conferme. La Juve Stabia di Leonardo Colucci, con una rosa ben allestita in sede di mercato dal direttore sportivo Giuseppe Di Bari, vive un momento di assoluta consapevolezza sul piano atletico e mentale. Allo Stadio Romeo Menti, tuttavia, arriva una squadra in una situazione non semplice e obbligata a raccogliere punti: la Viterbese di Giacomo Filippi.

Sul terreno di Castellammare, la partita non decolla facilmente. L’equilibrio è sovrano, il primo tentativo - totalmente errato e distante dal bersaglio - è di Silipo al 7’. Il match è spezzettato a causa di continui contatti, le Vespe provano a condurre mentre gli ospiti giocano di rimessa. Nella fase centrale della prima frazione ci sono da segnalare tre ammonizioni, il direttore di gara Kumara di Verona deve intervenire spesso. Al 23’ Volpicelli calcia direttamente dalla bandierina, Barosi è attento e non si lascia sorprendere. Alla mezz’ora Polidori non concretizza un suggerimento interessante da parte di Mungo. Passano cinque minuti e Caldore deve superarsi su Polidori, ben servito da Volpicelli. Proprio quest’ultimo cerca il tiro ad effetto al 38’, ma non inquadra lo specchio difeso da Barosi. Al 40’ Colucci perde Cinaglia per infortunio, qualche secondo più tardi Ricci non riesce a finalizzare l’assist di Silipo. Non accade più nulla nel corso del primo tempo, al rientro negli spogliatoi persiste lo 0-0.

Si torna in campo senza novità. Subito chance per la Viterbese al rientro sul manto erboso: Andreis attiva Semenzato da mattonella interessante, Tonucci - entrato nel finale della frazione iniziale - disinnesca la minaccia. Sul versante opposto è Altobelli a creare qualche insidia, nessuna preoccupazione per il pacchetto arretrato di Filippi. Si prosegue su ritmi tutt’altro che coinvolgenti, resiste la paura di non concedere spazi all’avversario. Di conseguenza, resta inchiodato il punteggio. Al 67’ Pandolfi lavora il primo pallone giocabile del match, ma è disturbato da Ricci e l’incornata non è efficace. Sul prosieguo, i Leoni rischiano l’autorete con Santoni su traversone di Silipo. Al 76’ nuovamente il fantasista ex Palermo serve Tonucci che in torsione non centra la porta. Tre minuti dopo, Bentivegna scalda i guantoni di Fumagalli. Nel finale, Mignanelli sfiora la marcatura: l’esterno riceve, entra in area e calcia a botta sicura, spedendo fuori. Stesso esito per Pandolfi una manciata di secondi più tardi. Nel recupero, la traversa nega la gioia alle Vespe. Il testa a testa del Menti non offre più spunti, al triplice fischio è 0-0. Altro risultato utile per la Juve Stabia che, tuttavia, non trova il bottino pieno. Buon punto per la Viterbese in trasferta.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Cinaglia (40’ Tonucci), Caldore, Mignanelli; Gerbo (89’ Guarracino), Berardocco (60’ Bentivegna), Altobelli; Silipo (89’ Della Pietra), Pandolfi, Ricci (60’ Scaccabarozzi). A disposizione: Russo, Dell'Orfanello, Vimercati, Gerbo, Carbone, Maselli, D'Agostino, Zigoni. Allenatore: Colucci

Viterbese (3-4-1-2): Fumagalli; Santoni, Ricci, Monteagudo; Nesta (87’ Manarelli), Andreis (62’ D’Uffizi), Mbaye, Semenzato; Volpicelli (81’ Di Cairano), Mungo; Polidori (81’ Marotta). A disposizione: Bisogno, Vespa, Ricci, Simonelli, Capparella, Rodio, Aromatario, Chicarella. Allenatore: Filippi

Arbitro: Sajmir Kumara di Verona

Ammoniti: Gerbo, Berardocco, Mignanelli (JS), Monteagudo, Mungo, Fumagalli (V)