Serie C/Girone C - Doppio Stoppa, Erradi e Caldore lanciano la Juve Stabia. Poker alla Virtus Francavilla, ma non basta: playoff sfumati

Ultima uscita della stagione per la Juve Stabia. In attesa di eventuali stravolgimenti di classifica e con l'orecchio sugli altri campi, le Vespe di Walter Novellino vogliono chiudere l'annata con un buona prova allo Stadio Romeo Menti. Vincere potrebbe non bastare in chiave playoff, c'è bisogno di una serie di risultati utili per agguantare il treno d'alta classifica. A Castellammare, inoltre, approda la Virtus Francavilla di Roberto Taurino.

Partita non ricca di emozioni, ma le occasioni non mancano. Al 3' incursione di Guarracino che si incunea in area dalla sinistra e libera una conclusione precisa: Nobile risponde presente. Al 13' Stoppa si mette in evidenza con una giocata personale. Il fantasista riceve al limite e calcia col mancino, la traiettoria sfiora il palo alla sinistra dell'estremo difensore. Al 18' si sblocca il parziale in favore dei padroni di casa. Punizione di Stoppa dal limite, destro ben calibrato e sfera che si infila all'incrocio. Alla mezz'ora, Caldore svetta sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma non riesce a raddoppiare. Si chiude così il primo tempo al Menti. Ad avvio ripresa, i gialloblè restano in proiezione offensiva e si affacciano dalle parti di Nobile con un tentativo di Guarracino: la giocata del diciannovenne è imprecisa. Al 61' ancora Stoppa si ritaglia uno spazio, conclude col diagonale e trova il 2-0. All'83' c'è gloria anche per il subentrato Erradi che trafigge Nobile e chiude il discorso: 3-0 gialloblè. Nel recupero si concretizza il poker ad opera di Caldore. Il successo interno per 4-0 non basta, i risultati degli altri campi condannano la Juve Stabia fuori dai playoff.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Caldore, Panico; Davì, Schiavi (88' Squizzato), Dell’Orfanello (78' Erradi); De Silvestro (88' Della Pietra), Stoppa, Guarracino (79' Evacuo). A disposizione: Russo, Pozzer, Peluso, Cinaglia, Picardi, Esposito, Ceccarelli, Maglione. Allenatore: Walter Alfredo Novellino

Virtus Francavilla (3-4-1-2): Nobile; Delvino, Miceli, Caporale (77' Feltrin); Carella, Toscano, Franco, Pierno; Maiorino (76' Enyan); Patierno, Ventola (88' De Maria). A disposizione: Cassano, Idda, Gianfreda, Prezioso, Padovano, Rizzo, Poletì, Demiridjian. Allenatore: Roberto Taurino

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia

Marcatori: 18' Stoppa (JS), 61' Stoppa (JS), 83' Erradi (JS), 92' Caldore (JS)

Ammoniti: Panico (JS), Miceli, Delvino, Feltrin (VF)