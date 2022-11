Serie C/Girone C - D'Agostino show e la Juve Stabia vola: battuta la Virtus Francavilla

Appuntamento interno per la Juve Stabia di Leonardo Colucci. Allo Stadio Romeo Menti arriva la Virtus Francavilla di Antonio Calabro, squadra intenzionata a raccogliere un buon bottino per rilanciarsi in classifica. Le Vespe, dal canto loro, puntano a conseguire un risultato utile per dare continuità al successo convincente ottenuto nel derby contro il Giugliano.

La cronaca si apre con un tentativo di Pandolfi al 7’: l’attaccante scappa sulla destra, entra in area e calcia da posizione defilata, ma manda alto sopra la traversa. Al 12’ Maiorino si mette in mostra con un mancino velenoso neutralizzato da Barosi. Al 17’ gol spettacolare di D’Agostino che si avventa su un traversone di uno scatenato Pandolfi e deposita nel sacco col colpo di tacco. La reazione dei pugliesi è timida, proteste per un possibile penalty che il direttore di gara non considera tale. Al 20’ punizione di Maiorino che si spegne sul fondo, cinque giri di lancette dopo sventagliata di Mignanelli a cercare la sponda di Pandolfi: l’ex Turris appoggia per Santos che non trova la porta. I ragazzi di Colucci crescono nel fiale di frazione con una doppia iniziativa di Pandolfi che non riesce a trovare il raddoppio. Il 2-0 arriva al 40’ con D’Agostino che controlla la palla e lascia partire un destro che si spegne all’angolino. Al 43’ la Virtus si divora il gol per riaprire la contesa con Idda da due passi da Barosi. Nel recupero del primo tempo, Maiorino si fa cacciare fuori per intervento su D’Agostino: rosso diretto sventolato dall’arbitro. La ripresa si apre con la solita idea avanzata di Pandolfi che riceve da Santon e carica un destro che si infrange sull’esterno della rete. I biancazzurri decidono di alzare il baricentro nonostante l’inferiorità, ma le Vespe controllano e non rischiano mai nelle battute iniziali del secondo tempo. Soltanto al 67’ la Virtus sfiora la rete con la traversa colpita da Patierno. Col passare dei minuti si abbassa l’intensità e la Juve Stabia gestisce senza troppi patemi. Al triplice fischio, Colucci può esultare: la truppa di Calabro è abbattuta allo Stadio Menti di Castellammare di Stabia.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni (50’ Peluso), Cinaglia, Caldore, Mignanelli (80’ Dell’Orfanello); Scaccabarozzi, Berardocco (74’ Maselli), Carbone (50’ Gerbo); D'Agostino, Santos (74’ Della Pietra), Pandolfi. A disposizione: Russo, Maresca, Bentivegna, Guarracino, Silipo, Picardi, Vimercati. Allenatore: Colucci

Virtus Francavilla (3-5-2): Avella; Idda (46’ Minelli), Miceli, Caporale; Di Marco (73’ Mastropietro), Tchetchoua (46’ Cardoselli), Giorno (46’ Solcia), Cisco, Pierno (84’ Enyan); Patierno, Maiorino A disposizione: Negro, Romagnoli, Ejesi, Risoli, Carella, Macca. Allenatore: Calabro

Arbitro: Luca De Angeli di Milano

Marcatori: 17’ D’Agostino (JS), 40’ D’Agostino (JS)

Ammoniti: D’Agostino, Peluso (JS), Idda, Pierno, Cardoselli (VF)

Espulso: 45+3’ Maiorino (VF)