Serie C/Girone C - La Turris sbanca il Menti, Juve Stabia ko nel derby: Leonetti e Haoudi in gol, rosso per Tonucci

Serie C Girone C

Primo derby napoletano della stagione. Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare si gioca Juve Stabia-Turris. La squadra di Leonardo Colucci arriva al match in fiducia dopo la vittoria sulla Gelbison. I ragazzi dell’ex Pasquale Padalino, reduci dal pareggio contro la Virtus Francavilla, puntano al primo successo in campionato.

La prima grande opportunità è per i padroni di casa con Pandolfi che calcia, ma trova le mani sicure di Perina. Sulla respinta, Altobelli manca il gol col tap-in. La difesa corallina deve allontanare la successiva minaccia portata avanti da Scaccabarozzi, al quarto d’ora è l’altro ex Pandolfi a sfiorare la rete con un colpo di testa su assistenza di Scaccabarozzi. Al 22’ i biancorossi provano ad impensierire Barosi: Giannone pesca Ercolano che ci prova da posizione defilata, il portiere interviene. Al 29’ Contessa ci prova dopo gli sviluppi di un angolo, senza inquadrare il bersaglio. Al 37’ Giannone sfrutta gli ampi spazi e si ritaglia una buona conclusione col mancino: Barosi blocca in due tempi. Non accade più nulla, si va a riposo sul punteggio di parità.

La ripresa si apre con uno scambio tra Leonetti e Giannone, il fantasista tenta la giocata personale che si perde abbondantemente sul fondo. Al 49’ Pandolfi s’inventa difensore ed evita la rete a Maniero, abile a staccare di testa. Al 52’ Berardocco impegna seriamente Perina con un bolide dal limite. Sul ribaltamento di fronte, la Turris passa in vantaggio con Leonetti che approfitta di una disattenzione della difesa e insacca su suggerimento di Ercolano. Al 62’ Perina deve compiere un grande intervento su Pandolfi. Al 70’ è il giovanissimo Guarracino a rendersi insidioso dalle parti del guardiano biancorosso, ma il classe 1992 si oppone a qualsiasi tentativo. Al 71’ i gialloblè restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Tonucci, autore di un fallo da giallo in regime di ammonizione. Gli uomini di Padalino sfruttano la superiorità e raddoppiano con un tiro chirurgico di Haoudi.

Si chiude così un derby ad alta intensità allo Stadio Menti: la Juve Stabia va ko, la Turris vince nel segno di Leonetti e Haoudi.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Tonucci, Cinaglia, Dell’Orfanello (63’ Mignanelli); Altobelli, Berardocco (63’ Guarracino), Ricci (78’ Caldore); Scaccabarozzi, Pandolfi (63’ Della Pietra), Bentivegna (87’ D’Agostino). A disposizione: Russo, Caldore, Peluso, Picardi, Vimercati, Carbone, Gerbo, Maselli. Allenatore: Leonardo Colucci.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio Frascatore; Ercolano, Acquadro (68’ Gallo), Haoudi (79’ Longo), Contessa; Giannone (79’ Taugourdeau), Maniero (59’ Santaniello), Leonetti (68’ Stampete). A disposizione: Donini, Fasolino, Aquino, Vitiello, Boccia, Di Franco, Longo, Invernizzi, Finardi. Allenatore: Pasquale Padalino.

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata

Marcatori: 53’ Leonetti (T), 76’ Haoudi (T)

Ammoniti: Tonucci, Altobelli (JS), Giannone, Contessa, Manzi (T)

Espulso: 71’ Tonucci (JS)