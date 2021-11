Serie C/Girone C - Doppio Stoppa e Bentivegna: la Juve Stabia si impone sul Taranto nel posticipo

Serie C Girone C

Tre risultati utili di fila, quattro nelle ultime cinque gare disputate. Il pareggio di Catanzaro ha rivelato la mentalità del gruppo. Tuttavia, c'è bisogno di una vittoria per guadagnare posizioni in classifica e acciuffare la zona playoff. La Juve Stabia di Stefano Sottili chiude il programma della sedicesima giornata del Girone C di Serie C. Allo Stadio Romeo Menti va in scena il posticipo contro il Taranto di Giuseppe Laterza.

Il primo tempo di Castellammare si gioca su ritmi importanti, ma sono le occasioni da palla inattiva a catturare l'attenzione. L'affondo d'apertura è di Caldore dopo la battuta di un calcio d'angolo, il tentativo si spegne sul fondo. Quando il cronometro segna undici minuti dal fischio d'inizio, i gialloblè sbloccano il risultato. Una punizione ben eseguita da Bentivegna si insacca alle spalle di Chiorra e regala il vantaggio alle Vespe. I rossoblù, accusato il colpo, si riversano in avanti alla ricerca del pari. Ci prova Giovinco da fermo, Sarri si oppone: sulla respinta Labriola non trova il tap-in. Il centrocampista costringe l'estremo difensore locale all'intervento altresì al 20'. Due giri di lancette dopo è una girata di Italeng a finire nella lista delle opportunità, poi tocca a Pacilli impegnare Sarri che risponde ancora presente. Nel momento migliore dei pugliesi, i campani raddoppiano con Stoppa: il fantasista approfitta di un passaggio interessante e, complice una deviazione, batte Chiorra.

Le compagini rientrano dagli spogliatoi con lo stesso spirito, il divertimento resta immutato. Al 49' Labriola pesca Giovinco che supera Sarri di testa e accorcia nel risultato. La speranza del recupero è momentanea per il Taranto perché Stoppa, servito da Bentivegna, controlla la sfera e timbra la terza rete della serata per la Juve Stabia. Gli allenatori apportano modifiche agli undici di partenza, tuttavia la sfida appare incanalata. I padroni di casa mantengono il pallino del gioco e non offrono varchi ai rossoblù che trovano difficoltà a riaprire l'incontro. Al 69' Bentivegna calcia verso il bersaglio, la traiettoria è larga. Tre giri di cronometro dopo è Giovinco, su assist del subentrato Ghisleni, a tentare di sorprendere Sarri. All'86' i ragazzi di Laterza conquistano un penalty per irregolarità di Berardocco su conclusione di Santarpia: dal dischetto si presenta Giovinco che non fallisce. All'89' Lipari si divora il poker. Al triplice fischio è hurrà per la Juve Stabia che sale a quota 22 punti in classifica.

Il tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri, Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo, Davì, Scaccabarozzi, Bentivegna (76' Lipari), Stoppa (87' Della Pietra), Panico (61' Berardocco), Eusepi (87' Altobelli). A disposizione: Russo, Pozzer, Todisco, Guarracino, Cinaglia, Evacuo. Allenatore: Sottili

Taranto (4-3-3): Chiorra, Riccardi, Zullo (52' Versienti), Benassai, De Maria, Labriola (52' Santarpia), Marsili, Civilleri (93' Bellocq), Pacilli (69' Mastromonaco), Italeng (70' Ghisleni), Giovinco. A disposizione: Antonino, Zecchino, Cannavaro. Allenatore: Laterza

Arbitro: Davide Moriconi di Roma 2

Marcatori: 11' Bentivegna (JS), 33' Stoppa (JS), 49' Giovinco (T), 50' Stoppa (JS), 87' rig. Giovinco (T)

Ammoniti: Davì, Eusepi (JS), De Maria, Marsili (T)