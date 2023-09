La Juve Stabia schiaccia il Potenza, 3-0 gialloblè al Menti. Pagliuca vince e vola in vetta, agganciata la Turris

Serie C Girone C

Quarto risultato utile consecutivo, terza vittoria in campionato, secondo successo stagionale nel fortino dello stadio Menti. Altra serata magica per la Juve Stabia di Guido Pagliuca che batte il Potenza di Alberto Colombo e vola in vetta alla classifica, agganciando la Turris di Bruno Caneo (3-3 a Messina, ndr). Le vespe sfoderano una nuova veste tattica, con il 4-2-3-1 di partenza. Confermata la retroguardia, da Thiam tra i pali alla linea a quattro davanti. Gerbo e Leone sono i due play chiamati a far da schermo alla difesa. Romeo, Buglio e Piovanello si piazzano alle spalle di Candellone.

Ed è proprio il bomber a lasciare la sua firma sul match. Dopo appena cinque giri di lancette, Piovanello disegna un cross perfetto con il sinistro, il numero 27 insacca di testa per il vantaggio gialloblè. Gli ospiti provano a reagire, affidandosi alla corsa di Hadsziosmanovic. Tuttavia non si registrano occasioni dalle parti di Thiam per una prima parte di gara tranquilla. Al 23’ Hristov devia di prima intenzione un passaggio di Schiattarella da corner, il pacchetto arretrato di Pagliuca risponde e allontana la minaccia. Qualche secondo più tardi, Gyamfi ci prova con il tacco su un traversone di Verrengia, Thiam blocca. Al 34’ torna a farsi vedere in avanti la Juve Stabia con una conclusione alta di Mignanelli, passano tre minuti e Piovanello cerca di costruire un’azione personale che si spegne sul fondo. Al 41’ Romeo riceve da Leone, salta Hristov con un dribbling e infila un diagonale alle spalle di Gasparini.

In avvio di ripresa, Romeo fa involare Candellone che fallisce la conclusione a tu per tu con Gasparini. Sulla ribattuta, Leone calcia, ma gli ospiti si salvano in extremis. Al 57’ Mignanelli scarica il mancino dal limite, ma non indirizza verso lo specchio. Soltanto dopo l’ora di gioco, il Potenza si rende pericoloso con un tentativo di Saporiti che trova la deviazione di Gagliano, la sfera però finisce sul fondo. Al 76’, su un suggerimento dalla sinistra, Volpe impatta di testa e colpisce il legno della porta difesa da Thiam. Sul capovolgimento di fronte, a dieci dal novantesimo, Buglio pesca Romeo che chiude i giochi con un missile che fulmina il portiere ospite. 3-0 per la Juve Stabia sul Potenza al Menti: le vespe vincono, convincono e salgono a quota 10 punti in classifica, agganciata la Turris in vetta.

Il tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Gerbo (65’ Erradi), Leone; Romeo (88’ Guarracino), Buglio (82’ Folino), Piovanello (64’ Piscopo); Candellone (82’ Rovaglia). A disp.: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, D’Amore, Andreoni, Picardi, Ruggiero, Marranzino, Vimercati. All.: Pagliuca

Potenza (3-5-2): Gasparini; Sbraga, Verrengia, Gyamfi (58’ Porcino); Hadsziosmanovic, Saporiti (69’ Di Grazia), Schiattarella (58’ Laaribi), Candellori, Hristov; Gagliano, Caturano (70’ Asencio). A disp.: Alastra, Maddaloni, Armini, Steffè, Rossetti, Prezioso, Mata. All.: Colombo

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini

Marcatori: 5’ Candellone (JS), 41’ Romeo (JS), 80’ Romeo (JS)

Ammoniti: Baldi, Gerbo, Thiam, Romeo (JS), Candellori (P)

Espulso: Candellori (P)