Serie C/Girone C - Juve Stabia e Potenza all'asciutto: al Menti è 0-0

Scende in campo la Juve Stabia per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Dopo il buon pareggio di Latina, la squadra di Leonardo Colucci torna in campo per affrontare il Potenza di Giuseppe Raffaele allo Stadio Romeo Menti. Le Vespe vogliono proseguire nella permanenza nella zona alta e puntano ad assicurarsi la quarta piazza.

Miglior approccio per gli ospiti che ci provano con Di Grazia e Girasole, non rischia la retroguardia di casa. Al 7’ Laaribi conclude dalla distanza, Barosi neutralizza senza problemi. Al 10’ si scuote la formazione locale con una giocata di Santos respinta dalla difesa. Al 12’ Caturano impegna Barosi, sulla ribattuta Gyamfi non è reattivo e l’azione sfuma. La partita resta equilibrata e senza ulteriori spunti interessanti nella prima parte. Al 24’ D’Agostino pennella, Girasole sfiora l’autogol. Al 26’ si mette in proprio Ricci con un tiro largo. Alla mezz’ora è Pandolfi a ritagliarsi uno spazio per un tentativo risultato impreciso. Al 33’ Santos controlla in area e calcia in maniera debole, Gasparini disinnesca senza problemi. Nel finale di primo tempo non accade nulla, idea avanzata di Pandolfi ma il risultato non cambia: è 0-0 all’intervallo. Il ritmo non cambia ad avvio ripresa, le due squadre non riescono ad indirizzare la sfida sul binario giusto. Al 58’ Steffè manca di poco il bersaglio su invito di Caturano, al 62’ Di Grazia si gira e tira: palla a lato. Al 64’ Armini è pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 75’ Bentivegna, da pochi passi, ha una buona opportunità per segnare ma una deviazione fa terminare la sfera in corner. Nelle battute conclusive, Caldore spedisce a lato di testa. Al triplice fischio, il punteggio resta inchiodato: è 0-0 allo Stadio Menti.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Altobelli, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco, Ricci (87’ Silipo); D’Agostino (67’ Guarracino), Santos, Pandolfi (67’ Bentivegna). A disposizione: Maresca, Russo, Dell'Orfanello, Peluso, Picardi, Carbone, Maselli, Della Pietra, Zigoni. Allenatore: Leonardo Colucci

Potenza (3-5-2): Gasparini; Matino, Armini, Girasole; Gyamfi, Logoluso (66’ Talia), Laaribi (66’ Sandri), Steffè (73’ Del Sole), Verrengia (84’ Celesia); Di Grazia (73’ Del Pinto), Caturano. A disposizione: Alastra, Legittimo, Polito, Belloni, Emmausso, Masella, Schimmenti. Allenatore: Giuseppe Raffaele

Arbitro: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo

Ammoniti: Santos (JS), Laaribi, Armini, Caturano, Matino (P)