Serie C/Girone C - Mignanelli veste ancora l'abito del bomber: successo di misura per la Juve Stabia contro il Picerno

Serie C Girone C

La sconfitta di misura sul campo del Crotone nel turno precedente, la volontà di riprendere quota in classifica. La Juve Stabia di Leonardo Colucci ospita il Picerno allo Stadio Menti. Per il tecnico gialloblè si tratta di una gara contro il suo recente passato: le Vespe arrivano al match con l’intenzione di dare continuità alla solida prova sfoderata in Coppa Italia.

La cronaca si apre con una conclusione immediata di Pandolfi, Crespi si fa trovare pronto all’intervento. Al 3’ Maggioni colpisce con la testa e centra il palo, ancora l’estremo difensore ospite nega il vantaggio ai campani. Al 10’ Esposito pennella al centro, Reginaldo impatta con la testa ma non trova il varco vincente. I padroni di casa tornano in avanti con un calcio piazzato, allontanato dalla retroguardia di Longo. Nella parte centrale della frazione iniziale accade relativamente poco, le fiammate sono sporadiche e tutt’altro che avvolgenti. Al 28’ Kouda serve Esposito che converge e calcia: traiettoria alta. Tanti errori in impostazione nel corso del primo tempo, le due squadre non riescono a spezzare l’equilibrio. Al 45’ Reginaldo tenta di impensierire Barosi, ma all’intervallo persiste lo 0-0 allo Stadio Menti.

Ad avvio ripresa, inserimento di Bentivegna per una delle sortite avanzate più interessanti della gara: Crespi neutralizza. Il ritmo dell’incontro non è elevato, entrambe le formazioni non riescono a produrre in maniera decisa in fase offensiva. Al 65’ De Cristofaro cerca la conclusione, smorzata dal reparto arretrato di casa. Al 67’ Gerbo impegna seriamente Crespi, sul prosieguo è Mignanelli a trovare la rete del vantaggio con un mancino vincente che si infila alle spalle del portiere di Longo. Il gol dell’esterno manda in tilt gli ospiti che non riescono a costruire una manovra degna di nota. All’80’ Diop cerca di agganciare il pareggio, la giocata è inefficace. Non accade più nulla a Castellammare, la Juve Stabia ritrova la vittoria dopo due appuntamenti e acciuffa la Turris a quota 13 lunghezze.

Il tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Barosi; Maggioni, Caldore, Cinaglia, Mignanelli; Altobelli, Gerbo (73’ Maselli); Scaccabarozzi, Silipo (73’ D’Agostino), Ricci (22’ Bentivegna), Pandolfi (90’ Tonucci). A disposizione: Russo, Maresca, Dell'Orfanello, Carbone, Zigoni, Guarracino, Della Pietra, Picardi, Peluso. Allenatore: Colucci

Picerno (4-3-3): Crespi; Allegretto, De Franco, Garcia, Monti; Kouda (59’ D’Angelo), De Ciancio (81’ Dettori), De Cristofaro (73’ Diop); Golfo, Reginaldo (59’ Gerardi), Esposito (73’ Santarcangelo). A disposizione: Albertazzi, Finizio, Liurni, Pagliai, Novella, Montesano. Allenatore: Longo

Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Marcatori: 67’ Mignanelli (JS)

Ammoniti: Cinaglia, D’Agostino (JS), Kouda, De Ciancio, Monti (P)