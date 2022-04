Serie C/Girone C - Bentivegna, Caldore e Ceccarelli stendono la Paganese: il derby del Menti va alla Juve Stabia

Una classifica pronta a cambiare, l'obiettivo in vista e l'obbligo di ritrovare il successo. La Juve Stabia di Walter Novellino, dopo il pareggio ottenuto sul terreno da gioco del Taranto, affronta una Paganese in cerca di punti salvezza. La compagine gialloblè è chiamata a dare una risposta convincente per quanto riguarda la partecipazione ai playoff, gli azzurrostellati di Gianluca Grassadonia devono scalare la graduatoria e non rischiare ulteriormente.

La cronaca del derby si apre con un tentativo difficile di Stoppa dalla distanza, nessun problema per Baiocco. Stesso esito per Guadagni al 7' con un calcio di punizione che non sorprende Dini. Al 9' ci prova De Santis sugli sviluppi di un corner, ma la sfera si perde ancora sul fondo. Al 12' Stoppa semina il panico tra le maglie avversarie, entra in area e apparecchia per Bentivegna: il numero 10 raccoglie l'assist del fantasista e insacca. La reazione degli ospiti è immediata con un lancio dalle retrovie per Guadagni: l'attaccante aggancia e calcia, Dini replica presente. Sulla ribattuta Cretella si divora il pari. Al 19' nuovamente il centrocampista, servito da Tommasini, scarica una botta verso lo specchio: il pallone, sporcato da una deviazione provvidenziale, si alza e termina in corner. La Paganese resta in proiezione offensiva e alla mezz'ora tenta di beffare Dini con un'iniziativa di Zanini. La Juve Stabia, dal canto suo, non si rende più pericolosa e amministra il minimo vantaggio: all'intervallo è 1-0 allo Stadio Menti.

All'avvio di ripresa, Grassadonia opera una sostituzione in difesa: dentro Scanagatta per De Santis. L'occasione d'apertura della ripresa si materializza al 51'. Schiavi si incarica della battuta di una punizione e innesca Bentivegna che controlla e conclude non trovando il bersaglio. Al 55' Zanini si coordina dal limite col destro, ma sciupa alzando la mira e facendo terminare fuori. Quattro giri di lancette dopo, Dini respinge il tentativo di Tommasini. Sul ribaltamento di fronte è Baiocco a risultare attento sul lampo di Stoppa. Al 60' la Juve Stabia raddoppia con Bentivegna che approfitta di una disattenzione tra Konate e Baiocco, si fionda sulla sfera e infila alle spalle del portiere. Al 65' ben tre cambi per gli azzurrostellati che si affidano alle forze fresche di Murolo, Brogni e Iannone. Novellino rinforza il centrocampo con l'ingresso di Davì per De Silvestro. Al 74' è una palla inattiva calciata da Bensaja a spaventare la retroguardia di casa. Al 78' spazio anche per Donati e Ceccarelli tra le Vespe. All'82' Caldore svetta in area e firma il tris su assistenza di Stoppa. Nel finale, Squizzato e Della Pietra entrano per i gialloblè. Volpicelli preleva Guadagni. All'89' c'è gioia anche per Ceccarelli: è 4-0 al Menti al triplice fischio.

Il tabellino

Juve Stabia (3-4-3): Dini; Tonucci, Troest, Caldore; Scaccabarozzi (78' Donati), Schiavi, Altobelli (86' Squizzato), Dell'Orfanello; Bentivegna (78' Ceccarelli), Stoppa (86' Della Pietra), De Silvestro (65' Davì). A disposizione: Russo, Peluso, Panico, Guarracino, Cinaglia, Esposito, Evacuo. Allenatore: Novellino

Paganese (3-5-2): Baiocco; Konate (65' Iannone), De Santis (46' Scanagatta), Celesia (65' Murolo); Martorelli, Cretella, Bensaja, Zanini, Manarelli (65' Brogni); Guadagni (84' Volpicelli), Tommasini. A disposizione: Pellecchia, Avogradi, Brogni. Allenatore: Grassadonia

Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate

Marcatori: 12' Bentivegna (JS), 60' Bentivegna (JS), 82' Caldore (JS), 89' Ceccarelli (JS)

Ammoniti: Caldore (JS), De Santis, Celesia, Guadagni, Bensaja (P)