Serie C/Girone C - La Juve Stabia va in vantaggio, il Monterosi rimonta e dilaga

La Juve Stabia di Leonardo Colucci vuole confermarsi nella zona alta della classifica, il test della ventiduesima giornata è contro il Monterosi allo Stadio Romeo Menti di Castellammare. Gara da non sottovalutare per le Vespe che soffrono l’intraprendenza degli ospiti. Il primo tiro verso la porta è di Parlati, la difesa di casa si oppone. Al 9’ punizione battuta da Mignanelli, il colpo di testa di D’Agostino termina alto sopra la traversa. Passano pochi secondi e il risultato si sblocca in favore dei gialloblè. Mignanelli mette al centro, la retroguardia di Menichini respinge: sulla ribattuta Bentivegna insacca col destro sotto la traversa. Il pareggio è immediato, Della Pietra impegna Barosi dopo un filtrante di Carlini: l’ex si fionda ancora sulla sfera e insacca. Al 18’ errore clamoroso di Santos dal dischetto. Al 32’ il Monterosi raddoppia: errore di Mignanelli che si lascia superare da Piroli. Quest’ultimo entra in area e fa partire un diagonale che buca l’estremo difensore di casa, non incolpevole nella circostanza. Al 44’ un mancino a giro di D’Agostino si stampa all’incrocio, poco prima dell’intervallo Carlini sfrutta un’altra indecisione dei locali e supera Barosi col cucchiaio. Ad avvio ripresa, la compagine ospite sfiora anche il poker con un bolide di Gasperi che chiama in causa Barosi. La Juve Stabia fatica a trovare lo spazio giusto per accorciare, non mancano le idee offensive ma il Monterosi fa buona guardia. Al 66’ ci prova Silipo, nessun problema per Forte che disinnesca. Anche dieci minuti dopo, Silipo cerca la giocata personale, ma la mira non è precisa. A dieci dal novantesimo, rete annullata a Piroli per fuorigioco. Non succede più nulla, al triplice fischio i ragazzi di Menichini conquistano il bottino pieno al Menti: per le Vespe arriva il ko interno.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Altobelli, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi (71’ Ricci), Maselli (53’ Berardocco), Gerbo (53’ Pandolfi); D’Agostino, Santos (65’ Zigoni), Bentivegna (65’ Silipo). A disposizione: Russo, Maresca, Dell’Orfanello, Carbone, Cinaglia, Guarracino, Erradi, Picardi, Vimercati, Peluso. Allenatore: Colucci

Monterosi (3-5-1-1): Forte; Mbende, Tartaglia (77’ Giordani), Borri; Piroli, Lipani, Gasperi (77’ Santoro), Parlati, Cancellieri; Carlini; Della Pietra (70’ Tonin). A disposizione: Alia, Moretti, Burgio, D’Antonio, Tolomello, Ferreri. Allenatore: Menichini

Arbitro: Leone di Barletta

Marcatori: 10’ Bentivegna (JS), 13’ Della Pietra (M), 32’ Piroli (M), 44’ Carlini (M)

Ammoniti: Mbende, Forte, Ricci, Piroli, Santoro