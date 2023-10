Juve Stabia sempre in vetta, battuto anche il Monopoli: Romeo fa esultare il Menti

Serie C Girone C

Quarta vittoria in campionato, sesto risultato utile consecutivo. La Juve Stabia di Guido Pagliuca è la vera rivelazione di questa prima fase di campionato: con l’1-0 al Monopoli, nel segno di Romeo, le vespe restano in vetta alla classifica del Girone C di Serie C.

Fasi di studio piuttosto prolungate allo stadio Menti nelle battute iniziali del match. Il primo pericolo generato è ad opera dei padroni di casa con una conclusione di Mignanelli dalla sinistra al 10’, Perina deve opporsi con un intervento che manda la sfera in angolo. Gli ospiti provano a prendere le redini della gara e, al 22’, si fanno vedere in zona offensiva con una punizione insidiosa di Gabbiano. Al 24’ Piscopo fraseggia con Leone e calcia verso lo specchio, la mira però è da dimenticare e il pallone termina sul fondo. Al 30’ Iaccarino si incarica della battuta di un calcio piazzato al limite, Thiam neutralizza a terra. Nel finale di frazione, il Monopoli spaventa la Juve Stabia con un’iniziativa di Starita sulla fascia sinistra. Le vespe rispondono con due colpi di testa: il primo di Candellone e facile preda di Perina, il secondo di Baldi che non indirizza verso il bersaglio.

In avvio di secondo tempo, traversone insidioso di Andreoni: Iaccarino è provvidenziale nel salvataggio, anticipando Romeo pronto al tap-in. Al 49’, in seguito alla battuta di un angolo, incornata di Buglio e parata di Perina. Il guardiano biancoverde deve ripetersi poco dopo su Baldi, poi è Bellich a provarci senza successo. Al 71’ la Juve Stabia sblocca il risultato. Cross dalla destra da parte di Piovanello, Romeo si fa trovare pronto all’appuntamento e di testa buca Perina per il vantaggio gialloblè. Girandola di cambi, da una parte e dall’altra, nelle fasi conclusive. La Juve Stabia amministra e gestisce, il Monopoli cerca gli ultimi assalti e Thiam è chiamato al miracolo su Santaniello nel recupero. Al triplice fischio, il Menti esulta e Castellammare si gode la vetta della classifica.

Il tabellino

Juve Stabia (3-5-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich; Andreoni, Buglio (88’ Gerbo), Leone, Romeo (82’ Erradi), Mignanelli (82’ Folino); Piscopo (65’ Piovanello), Candellone (88’ Rovaglia). A disp.: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Meli, Guarracino, D’Amore, Picardi, Marranzino, Vimercati. All.: Pagliuca

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Fazio, Ferrini, Cargnelutti, Hamlili; Borello, Vassallo (80’ De Santis); Iaccarino, Starita, D’Agostino (85’ Peschetola); Spalluto (65’ Santaniello). A disp.: Alloi, Botis, Sorgente, Dibenedetto, Angileri, Fornasier, Cristallo, Piarulli, Simone, Mazzotta. All.: Tomei

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani

Marcatori: 71’ Romeo (JS)

Ammoniti: Romeo, Bellich, Iaccarino, Erradi (JS), Tomei, Fazio, Iaccarino, Santaniello (M)