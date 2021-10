Serie C/Girone C - Sottili esulta al debutto, la Juve Stabia è viva: Stoppa stende il Messina

Parte l’avventura di Stefano Sottili sulla panchina della Juve Stabia. I gialloblé, reduci da un periodo delicato con tre sconfitte consecutive rimediate, ripartono da una nuova guida tecnica. Il neo-allenatore delle Vespe debutterà al Romeo Menti, a Castellammare arriva il Messina che vive una situazione di classifica non idilliaca e sogna il sorpasso proprio ai danni dei campani.

Il confronto del Menti si apre con una conclusione di Scaccabarozzi, Lewandowski è attento e risponde presente con la parata. I campani protestano, poco dopo, per un possibile tocco di mano in area di rigore: il direttore di gara Nicolini lascia proseguire. Il ritmo dell’incontro non è alto, bisogna attendere il 21’ per un’altra sortita offensiva dei padroni di casa con Rizzo: il tiro, deviato, si spegne sul fondo. Al 24’ i siciliani sfiorano il possibile vantaggio con Vukusic, traiettoria non troppo distante dal bersaglio grosso. Un cross di Mikulic, quattro minuti dopo, è svirgolato da Cinaglia: Sarri deve superarsi per evitare l’autorete. Il match resta equilibrato anche nelle battute conclusive della frazione iniziale, il risultato è inchiodato al duplice fischio.

L'avvio di secondo tempo rispecchia in canovaccio della prima parte, entrambe le squadre danno vita a un testa a testa statico e tutt'altro che incisivo in zona offensiva. Al 58' Tonucci non è perfetto, Adorante entra in area e calcia: Sarri blocca in presa bassa. La gara si stappa soltanto al 59': il subentrato Stoppa approfitta di una respinta non efficace del pacchetto arretrato peloritano e davanti a Lewandowski non fallisce. Al 71' Carillo impegna l'estremo difensore locale, sulla ribattuta Adorante non sigla il pareggio da posizione invitante. I siciliani vanno a caccia del gol, ma trovano sulla strada un prodigioso Sarri. Succede poco o nulla, la Juve Stabia torna alla vittoria e mette alle spalle il periodo negativo.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia, Rizzo; Scaccabarozzi, Squizzato (35' Davì), Altobelli (54' Stoppa); Bentivegna (81' Caldore), Eusepi (81' della Pietra), Panico. A disposizione: Russo, Troest, Esposito, Caldore, Todisco, Guarracino, Davì, Berardocco, Della Pietra, Evacuo, Lipari, Stoppa. Allenatore: Sottili

Messina (3-5-2): Lewandowski; Fazzi, Carillo, Mikulic; Morelli (65' Da Silva), Simonetti (65' Balde), Damian (48' Fofana), Catania (54' Konate), Sarzi Puttini (73' Russò); Adorante, Vukusic. A disposizione: Fusco, Goncalves, Rondinella, Celic, Fantoni, Marginean, Fofana, Russo, Busatto, Distefano, Konate, Balde. Allenatore: Capuano

Arbitro: Nicolini di Brescia (Zanellati-Piatti).

Marcatori: 59' Stoppa (JS)

Ammoniti: Squizzato, Altobelli, Davì (J), Fazzi, Konate (M)