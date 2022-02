Serie C/Girone C - Juve Stabia nel segno di bomber Eusepi: Latina arginato e sconfitto al Menti

Serie C Girone C

Riscattare la sconfitta rimediata nel derby contro l'Avellino. La Juve Stabia di Stefano Sottili va a caccia dei tre punti nell'incontro casalingo col Latina. Un appuntamento importante per i gialloblè, chiamati a insidiare la zona playoff della classifica. I nerazzurri, in un momento positivo, sono avanti in graduatoria con due lunghezze in più rispetto ai campani.

Grande equilibrio ad avvio gara tra le due formazioni in campo. Fasi di studio prolungate e difese che non hanno intenzione di scoprirsi. Al 13' la prima opportunità costruita dagli ospiti. Ercolano va alla conclusione, la retroguardia delle Vespe si immola. Il pallone arriva a Tessiore che ci prova da distanza ravvicinata: Dini si oppone con un grande riflesso. Al 16' risponde il team di casa con Altobelli. Ceccarelli va via sulla destra e mette al centro per Eusepi, l'attaccante non controlla e la sfera giunge al centrocampista che calcia alto. Al 18' la Juve Stabia sblocca il risultato. Giocata personale di Stoppa che pennella per Eusepi, colpo di testa della prima punta che insacca. Due giri di cronometro dopo, Ceccarelli impegna l'estremo difensore Cardinali: sulla respinta, Eusepi non riesce a dare forza al tentativo. Al 21' iniziativa di Carletti da fuori, traiettoria larga. Al 35' Dini alza sopra la traversa una bordata di Carletti, al 39' Cardinali non trattiene un tiro di Scaccabarozzi e rischia la papera.

La ripresa si inaugura con una doppia occasione, una per parte. Si intravede in avanti la Juve Stabia con Bentivegna che pesca Stoppa: il fantasista, contrastato da Esposito, non trova lo specchio. Al 48' ripartenza veloce del Latina con Di Livio che ruba palla a centrocampo e scarica per Jefferson, la conclusione dal limite si spegne sul fondo. I gialloblè amministrano il minimo vantaggio, i nerazzurri provano a pescare nuove soluzioni dalla panchina. Entrambe le compagini non abbassano il raggio d'azione, ma le giocate offensive sono tutt'altro che pericolose. A quindici dal termine, Sottili inserisce forze fresche sul rettangolo verde del Romeo Menti e modifica l'assetto tattico dell'undici: si passa alla difesa a tre e al centrocampo a quattro, col trequartista alle spalle delle due punte. All'82' Barberini cerca la gloria, parabola alta. Al 93' Della Pietra accarezza la parte alta della traversa, al triplice fischio è hurrà per i campani.

Il tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello; Scaccabarozzi (88' Davì), Altobelli; Ceccarelli (75' Cinaglia), Stoppa (87' Evacuo), Bentivegna (75' Schiavi); Eusepi (75' Della Pietra). A disposizione: Russo, Peluso, Panico, De Silvestro, Erradi, Guarracino, Esposito. Allenatore: Stefano Sottili

Latina (3-5-2): Cardinali; De Santis (63' Carissoni), Giorgini, Esposito; Ercolano (63' Teraschi), Tessiore, Barberini, Di Livio (76' Rossi), Sarzi Puttini (76' Atiagli); Jefferson (69' Sane), Carletti. A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Celli, Palermo, D'Aloia. Allenatore: Daniele Di Donato

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari

Marcatori: 18' Eusepi (JS)

Ammoniti: Altobelli, Schiavi (JS), Di Livio, Esposito (L)