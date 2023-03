Serie C/Girone C - La Juve Stabia conquista il derby, Giugliano battuto al Menti: Pandolfi match winner con una doppietta

La Juve Stabia batte il Giugliano in un derby emozionante, per Sandro Pochesci arriva la prima vittoria sulla panchina gialloblè: allo Stadio Romeo Menti è 2-1 ai danni degli uomini di Raffaele Di Napoli, non in panchina per squalifica.

Entrambe a caccia della vittoria perduta. Le Vespe si schierano con il 3-4-1-2, con Silipo a sostegno della coppia offensiva formata da Zigoni e Pandolfi. Spazio per Gerbo a centrocampo, Altobelli al centro della difesa con Cinaglia e Caldore. Classico 3-5-2 per i Tigrotti che non cambiano la struttura arretrata, sulle corsie si muovono Iglio e Oyewale. Ok Gladestony nel trio in mediana, in avanti Salvemini e Rizzo. La cronaca si apre con una conclusione di Zigoni che trova il muro avversario. Prova a rispondere Rizzo per gli ospiti, il tiro è rimpallato. Al quarto d’ora, Salvemini impegna Barosi col mancino: sulla respinta, Rizzo non riesce ad inquadrare da posizione defilata. Al 22’, su un traversone dalla destra di Iglio, Di Dio cerca il colpo di tacco ma non impatta nel giusto modo. Meglio i ragazzi di Di Napoli nella prima frazione, alla mezz’ora si rinnova il fraseggio in attacco col mancino di Rizzo deviato in angolo da Barosi. Pochesci cerca di cambiare la natura tattica del suo undici, al 33’ nuova occasione per il Giugliano con Salvemini che spara sull’esterno della rete. Due minuti più tardi, Barosi deve opporsi ai tentativi degli avversari. Una manciata di secondi dopo, sull’incornata di Salvemini, l’estremo difensore deve respingere con l’aiuto della traversa. Soltanto nel finale di frazione la Juve Stabia si proietta in zona avanzata, Scognamiglio fa buona guardia. Ad inizio ripresa, brutto pallone perso in uscita dai Tigrotti, Pandolfi serve D’Agostino che calcia: Sassi blocca. Dubbi poi sulla decisione del direttore di gara Vogliacco su un contatto tra Rizzo e Cinaglia nell’area locale. Al 57’ le Vespe gestiscono un ottimo contropiede che Pandolfi capitalizza, si sblocca la sfida. Dura poco la gioia della squadra di casa, agganciata da un rigore conquistato da Di Dio con un tiro deviato di braccio da Ricci: dal dischetto Rizzo trafigge Barosi. Al 65’ tocca a Sassi sventare la minaccia generata dal sinistro di D’Agostino. Trascorrono cinque giri di cronometro e Rondinella fa distendere il portiere. Al 74’ Gerbo resta a terra, si anima il Menti: l’arbitro fa proseguire. All’84’ Pandolfi sfrutta il passaggio di Cinaglia, si libera di Biasiol e punisce Sassi. Si chiude così il derby dello Stadio Menti.

Il tabellino

Juve Stabia (3-4-1-2): Barosi; Cinaglia, Altobelli, Caldore; Maggioni, Gerbo (79’ Carbone), Maselli, D’Agostino (79’ Bentivegna); Silipo (46’ Ricci); Pandolfi (93’ Peluso), Zigoni (79’ Volpe). A disposizione: Russo, Berardocco, Guarracino, Moreschini, Picardi, Vimercati, Rosa. Allenatore: Pochesci

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasiol, Scognamiglio, C. Poziello; Iglio (49’ Rondinella), Di Dio (67’ Ceparano), Felippe, Gladestony, Oyewale (79’ Ciuferri); Rizzo (67’ Piovaccari), Salvemini. A disposizione: Viscovo, Siamatas, Sorrentino, R. Poziello, Felici, Mesisca, Aruta, De Francesco, Gomez, Ghisolfi, Eyango. Allenatore: Tatomir (Di Napoli squalificato)

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari

Marcatori: 57’ Pandolfi (JS), 61’ rig. Rizzo (G), 84’ Pandolfi (JS)

Ammoniti: Caldore, Maggioni, Gerbo, Altobelli (JS), Iglio, Rondinella (G)